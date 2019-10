ANALÝZA TÝŽDŇA: Rozvoj elektromobility je príležitosť pre firmy

Na snímke nabíjacia stanica pre elektromobily. Foto: TASR – Jana Vodnáková Foto: TASR – Jana Vodnáková

Bratislava 5. októbra (TASR) – Masívny nástup elektromobilov, ktorý niektorí odborníci v najbližších rokoch očakávajú, bude mať prínos nielen pre životné prostredie znižovaním emisií, ale je aj veľkou príležitosťou pre energetikov a slovenský priemysel. Inteligentným nabíjaním automobilových batérií bude napríklad možné vyrovnávať výkyvy v prenosovej sústave a slovenské firmy majú príležitosť spolupracovať na výrobe elektromobilov, ale aj príslušenstva, myslia si sa odborníci oslovení TASR.povedal riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský.Podľa riaditeľa SEVA je najlepším riešením pre autobatériu aj pre peňaženku automobilistu pomalé nabíjanie. Nabíjacie stĺpiky so striedavým prúdom by mali byť v budúcnosti rozmiestnené aj na sídliskách či na uliciach.myslí si Križanský. Rýchlonabíjacie stanice s vysokými prúdovými odbermi majú vyššie ceny a podľa neho by mali byť iba riešením pre dlhé cesty alebo núdzové situácie.Inteligentnú reguláciu elektrickej distribučnej sústavy aj v súvislosti s elektromobilitou umožní napríklad projekt ACON podporený Európskou komisiou, ktorý vo vybraných regiónoch západného Slovenska prinesie do siete prvky inteligentného riadenia.uviedol vedúci úseku regulácie spoločnosti Západoslovenská distribučná Tomáš Šipoš.Súčasťou inteligentného nabíjania budú aj nabíjacie stanice s veľkokapacitnou batériou, ktorá pri väčšom odbere znižuje zaťaženie siete a, naopak, pri prebytku výkonu energiu zo siete odoberá.myslí si Patrik Pinkoš zo spoločnosti Wattstor.Stanice z produkcie domáceho výrobcu umožnia majiteľom elektromobilov nabíjať batérie podľa potreby, bez ohľadu na pripravenosť elektrickej siete.dodal Pinkoš. Na Slovensku je už jedna takáto stanica v prevádzke v Trenčíne a podľa Križanského je niekoľko ďalších pred spustením.Väčšie množstvo elektromobilov na slovenských cestách by malo priniesť dotácie, ktoré plánuje Ministerstvo hospodárstva SR spustiť začiatkom decembra. Príspevok 8000 eur na elektromobil pri plnom využití balíka päť miliónov eur môže dostať 625 záujemcov. Dotácia v niektorých prípadoch zníži cenu elektromobilu takmer na úroveň rovnakého automobilu so spaľovacím motorom. Podstatnejší však bude postupný prirodzený pokles cien elektromobilov. Podľa Križanského by sa mohli ceny elektromobilov s cenami bežných automobilov vyrovnať okolo roku 2023.