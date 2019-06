Analýza: Uvoľnenie menovej politiky ECB problémy eurozóny nevyrieši

Budova Európskej centrálnej banky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júna (TASR) – Prípadné ďalšie uvoľnenie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré v utorok (18. 6.) avizoval jej prezident Mario Draghi v súvislosti s neplnením inflačných cieľov banky, zásadné problémy eurozóny nevyrieši. Rast ekonomiky krajín používajúcich euro skôr závisí od spôsobu odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ), obchodných vojen USA a proreformného úsilia jednotlivých vlád eurozóny, zhodli sa na tom analytici oslovení TASR.povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.Podľa hlavného ekonóma Czech Fund Lukáša Kovandu sa doterajšie pokusy ECB oživiť ekonomiku prostredníctvom extrémne nízkych úrokových sadzieb ukázali ako neúspešné. Kovanda pripomenul, že Draghi, ktorý šéfuje ECB od roku 2011, ani raz počas tohto obdobia úrokové sadzby nezvýšil, iba ich znižoval alebo nechával bez zmeny.povedal Kovanda.Podľa analytikov môže ECB okrem zníženia úrokových sadzieb do záporných hodnôt spustiť napríklad aj ďalší program nákupu dlhopisov.uviedla analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.V očakávaní výsledkov prípadného uvoľnenia menovej politiky sú analytici opatrní. Podľa Pánisa nebudú kľúčom k rozbehu európskej ekonomiky ani tak kroky ECB, ale skôr to, čo sa udeje v Číne.uviedol analytik.Podľa Dovalovej je hlavným dôvodom zmeny Draghiho rétoriky hrozba obchodnej vojny, ktorú iniciuje USA, a ktorá by ovplyvnila globálnu a európsku ekonomiku. Obchodné spory majú najväčší dosah na Nemecko, ktoré v poslednom čase nevykazuje priaznivé čísla rastu ekonomiky.upozornila Dovalová, ktorá podobne ako Pánis považuje za ďalšie riziko pre eurozónu aj možný tvrdý brexit.Na Draghiho vyjadrenia už zareagoval oslabením aj kurz eura. To tvrdo kritizoval americký prezident Donald Trump, podľa ktorého ide ovýhodu. Hoci u šéfa Bieleho domu nie je možné podľa Pánisa vylúčiť žiadnu reakciu, vyhrotenie obchodnej vojny analytik neočakáva, pretože by poškodila aj americkú ekonomiku.dodal Pánis.