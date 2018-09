ANALÝZA: V auguste zbankrotovalo 1352 Slovákov, aj jeden tínedžer

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) – V auguste tohto roka zbankrotovalo 1352 Slovákov vrátane jedného tínedžera. Najväčšiu skupinu dlžníkov s osobným bankrotom však tvorili muži tridsiatnici. Najviac bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji, najmenej v Bratislavskom. Za prvých osem mesiacov roka 2018 utrpelo bankrot takmer 9000 dlžníkov. Poukazuje na to analýza spoločnosti Crif – Slovak Credit Bureau (Crif SK), ktorá spravuje úverové registre bankových aj nebankových inštitúcií.V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa počet osobných bankrotov zvýšil o 5,79 %. V medziročnom porovnaní bolo v auguste 2018 vyhlásených o 101,49 % bankrotov viac ako v rovnakom období minulého roka so 671 osobnými bankrotmi. Od začiatku roka až do konca augusta bolo v SR vyhlásených 8976 osobných bankrotov, čo predstavuje o 71,33 % viac ako za celý rok 2017, upozorňuje analýza. Z dlhodobých štatistík spoločnosti Crif SK navyše vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta tohto roka bolo vyhlásených 17.133 osobných bankrotov.Z celkového počtu osobných bankrotov v auguste 2018 ich podľa analýzy pripadalo 845 na mužov (62,50 %) a 507 na ženy (37,50 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s 254 osobnými bankrotmi boli muži vo veku 30 – 39 rokov.skonštatovala hlavná analytička Crif SK Jana Marková. Medzi ženami boli so 163 osobnými bankrotmi najväčšou skupinou dlžníčky vo veku 40 – 49 rokov.Zároveň bol v auguste prvý raz zaznamenaný osobný bankrot u 'dospelého tínedžera'.zdôraznila Marková.Z analýzy tiež vyplýva, že v auguste 2018 bolo výrazne najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 318. Najmenej oddlžení súdy schválili v Bratislavskom kraji – 81 a v Trnavskom kraji – 87. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v auguste 2018 vzrástol vo všetkých krajoch, najviac v Nitrianskom (o 469,70 %) a v Trenčianskom kraji (o 313,95 %), najmenej sa zvýšil v Žilinskom (o 16,11 %) a v Bratislavskom kraji (o 28,57 %).Oddlženie formou konkurzu si zvolilo 1346 dlžníkov (99,56 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba šesť dlžníkov (0,44 %). V auguste 2018 bolo 93,79 % osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 6,21 % ich bolo vyhlásených na majetok podnikajúcich fyzických osôb, uvádza analýza.