Analýza: V októbri bol zaznamenaný výrazný pokles osobných bankrotov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Pokiaľ v 3. štvrťroku 2019 dva mesiace prekonali historické rekordy v počte osobných bankrotov na Slovensku, v októbri zbankrotovalo iba 315 obyvateľov Slovenska. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových a nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1362 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o vyše 76 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v septembri zbankrotovalo 1554 dlžníkov, ich počet sa v októbri prepadol až takmer o 80 %.konštatovala Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.potvrdila Zuzana Kubovičová, riaditeľka Centra právnej pomoci.Viac ako tretina osobných bankrotov bola v októbri vyhlásená v Bratislavskom kraji – 116, najmenej ľudí zbankrotovalo v Trenčianskom kraji - 14.Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v októbri 2019 ich pripadalo na mužov 175 (55,56 %) a na ženy 140 (44,44 %). Viac ako polovica osobných bankrotov v októbri pripadala na dlžníkov vo veku od 30 do 49 rokov.Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2019 zbankrotovalo takmer 35.000 občanov Slovenskej republiky.Zároveň v októbri 2019 súdy zrušili 1418 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1325 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, t. j. zo svojich dlhov nezaplatili ani euro, a iba 93 po splnení konečného rozvrhu výťažku.