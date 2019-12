Analýza: Vláda môže znižovať deficit bojom proti tieňovej ekonomike

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) - Vláda môže najúčinnejšie redukovať deficit verejných financií prostredníctvom cieleného boja proti tieňovej ekonomike a medzere vo výbere dani z pridanej hodnoty (DPH). Presvedčení sú o tom daňoví experti zo spoločnosti Grant Thornton. Práve tieto dve oblasti podľa nich majú najvyšší potenciál priniesť do rozpočtu daňové príjmy.Návrh rozpočtu verejnej správy, o ktorom v súčasnosti rokuje parlament, počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP), v budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Profesor Friedrich Schneider z univerzity v rakúskom Linzi dlhodobo analyzuje podiel tieňovej ekonomiky v Európe. V prípade Slovenska na základe dát za posledných šesť rokov nameral priemerný objem tieňovej ekonomiky na úrovni 13,4 % HDP. Na porovnanie, Rakúsko v tomto parametre dosahuje priemer 7,29 % a Nemecko 10,38 %. Spomedzi susedných štátov sa mierne nad priemerom Slovenska hýbe Česko (14,35 %), naopak, Maďarsko (22,34 %) a Poľsko (22,4 %) sú na tom ešte horšie.Aj keď situácia na Slovensku sa z roka na rok zlepšuje, v aktuálnych číslach sa Rakúsku vzďaľuje. Podľa Schneiderovho odhadu dosiahne objem tieňovej ekonomiky na Slovensku v tomto roku 12,2 %, čo je presne dvojnásobok Rakúska (6,1 %).Pri súčasnej výkonnosti slovenskej ekonomiky predstavuje výpadok pre tieňovú ekonomiku 11,87 miliardy eur.tvrdí rakúsky daňový expert spoločnosti Grant Thornton Wilfried Serles.Najzásadnejšími faktormi, ktoré povzbudzujú tieňovú ekonomiku, je najmä daňové a regulačné zaťaženie.hovorí Serles.Obrovský priestor je však podľa neho pri regulačnom zaťažení.myslí si Serles.Druhou oblasťou, sľubujúcou prínos pre štátny rozpočet, je oblasť výberu DPH. Európska komisia vypočítala celkovú stratu na DPH v prípade štátov Európskej únie za rok 2017 na 137 miliárd eur. Slovensko v tomto parametri zásadne zaostáva. Podľa daňových expertov, naposledy nameraná medzera medzi očakávaným príjmom a reálnym výberom DPH dosahovala 22 %. Pozitívny je klesajúci trend, avšak pokles je príliš pomalý, aby sa krajina reálne priblížila štátom s oveľa efektívnejšou kontrolou výberu DPH. Medzi ne patria Rakúsko (8 %), Nemecko (9 %), ale najmä Slovinsko (0 %).konštatuje Serles s tým, že zároveň by sa mali daniari zamerať na silnejšie kontroly dane z príjmu.