ANALÝZA: Vznik ČSR priniesol uzákonenie osemhodinového pracovného času

Ilustračná snímka. Foto: TASR - V. Balažic Foto: TASR - V. Balažic

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Medzi najväčšie reformy, ktoré priniesol vznik samostatného Československa, patrilo uzákonenie osemhodinového pracovného času, zavedenie sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj vyučovanie na školách v národných jazykoch. V analýze k ekonomickému vývoju Československa to uviedla hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová.Obdobie od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov až po svetovú hospodársku krízu v 30. rokoch, ale najmä do Mníchovskej dohody a obsadenia Čiech a Moravy nacistickým Nemeckom, predstavovalo podľa nej pre obe krajiny etapu reforiem a ekonomického progresu.poznamenala ekonómka.Československo, ktoré vzniklo v októbri 1918, bolo podľa Valachyovej krajinou s rýchlo rastúcim priemyslom.priblížila s tým, že na Slovensku sa v súčasnosti vytvorí v službách viac ako 60 % pridanej hodnoty, v priemysle 27 %, v stavebníctve 8 % a okolo 3 – 4 % v poľnohospodárstve.V medzivojnovom Československu patrili medzi rozvíjané priemyselné odvetvia automobilový, strojársky, textilný či sklársky priemysel, dodala ekonómka. Rozvoj podľa nej zaznamenala aj výstavba a v druhej polovici 30. rokov sa pridával aj zbrojársky priemysel.Po skončení druhej svetovej vojny a v 50. rokoch sa podľa Valachyovej začali zvyšovať rozdiely medzi produkciou a rastom v západnej Európe a v Československu.podotkla ekonómka.Výraznejšie dobiehanie úrovne Západu podľa nej odštartovalo začiatkom 21. storočia a akcelerovalo po vstupe Slovenska a Českej republiky do Európskej únie v roku 2004.dodala Valachyová.