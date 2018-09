Analýza: Záujem o prácu doučovateľa sa zvýšil, väčšinu tvoria ženy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Záujem o prácu doučovateľa sa zvýšil, v prvom polroku 2018 bol najvyšší za posledné tri roky. Spomedzi inzerátov doučovateľov je až 86 % žien. Poukazuje na to analýza portálu Domelia.sk, podľa ktorej môže byť zvýšený záujem o túto prácu spôsobený nižšou nezamestnanosťou na Slovensku.Záujem o prácu na trvalý pracovný pomer podľa Nikoly Richterovej zo spoločnosti Profesia klesá, portál Domelia.sk však eviduje zvýšený počet ľudí, ktorí si chcú privyrobiť doučovaním. Ozrejmila, že to môže byť spôsobené nižšou nezamestnanosťou na Slovensku. Doučovateľ si môže podľa údajov portálu privyrobiť v priemere 6,50 eura na hodinu v hrubom. To je podľa Richterovej v porovnaní s inými brigádami nadpriemerný zárobok.V prvom polroku 2018 portál zaznamenal najväčší záujem o doučovanie za posledné tri roky, keď si nový profil založilo 633 ľudí, ktorí ponúkajú takéto služby. S počtom ľudí, ktorí ponúkajú doučovanie, však podľa analýzy stúpol aj počet rodín, ktoré ho vyhľadávajú. Doučovanie sa pritom dá rozdeliť do troch skupín – doučovanie všeobecných predmetov, cudzích jazykov alebo hry na hudobné nástroje. Najčastejšie sa na portáli ponúka pomoc s učením angličtiny, slovenčiny, matematiky, nemčiny, biológie, dejepisu či chémie a fyziky.Prevahu v ponuke doučovania zároveň tvoria s 86 % ženy. Podľa Richterovej to môže byť spôsobené tým, že túto prácu väčšinou vykonávajú ľudia, ktorí pracujú na pedagogických pozíciách, kde je tiež vysoký podiel ženského pohlavia.