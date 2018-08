Analýza: Záujem Slovákov o zdieľanú ekonomiku rastie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Zdieľaná ekonomika má čoraz viac priaznivcov aj na Slovensku. Do roku 2025 má toto odvetvie zvýšiť svetové tržby na úroveň 335 miliárd dolárov. Podľa údajov Európskej komisie sa príjmy zo zdieľanej ekonomiky na Slovensku vyšplhali v roku 2016 na takmer 122 miliónov eur. Vo svete sú najčastejšie využívané platformy na rezervovanie ubytovania či objednanie si taxíka. Upozornila na to Slovenská sporiteľňa.Využívanie služieb zdieľanej ekonomiky je doménou najmä mladších vekových kategórií. Z prieskumu Slovenskej sporiteľne vyplýva, že viac ako polovica detí a mladých ľudí (55 %) využíva služby viacerých bezplatných aplikácií prostredníctvom mobilného telefónu.skonštatovala analytička sporiteľne Lenka Buchláková.Slováci najčastejšie využívajú služby zdieľanej ekonomiky v doprave a ubytovaní. Väčšinou ide o zahraničné platformy, ktoré fungujú aj na Slovensku.vyčíslila Buchláková.Podľa posledných odhadov Inštitútu finančnej politiky podiel zdieľanej ekonomiky je na Slovensku menší ako 0,01 % HDP. Odvetvie zdieľanej ekonomiky má však veľký potenciál do budúcnosti aj na Slovensku, preto sa odhaduje, že príjmy z neho budú narastať.Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat si 16 % Slovákov v roku 2017 objednalo prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie ubytovanie od inej osoby. Ide o najvyššie číslo v rámci krajín V4. Pre porovnanie, vlani tak urobilo len 5 % Čechov a len 8 % Rakúšanov.Platformy zdieľanej ekonomiky využívajú v rámci Únie najčastejšie Francúzi, Briti, Poliaci, Španieli, Nemci, Taliani či Dáni. Európska komisia uvádza, že v roku 2016 fungovalo 651 platforiem, ktoré boli založené v niektorom zo štátov Únie.