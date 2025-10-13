Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

13. októbra 2025

Ancelotti chce s Brazíliou triumfovať na MS: Všetko je raz po prvý raz


Žiadna krajina dosiaľ netriumfovala na svetovom šampionáte pod vedením zahraničného trénera a práve ambiciózny Talian dúfa, že bude prvý, kto to zmení.



Ancelotti chce s Brazíliou triumfovať na MS: Všetko je raz po prvý raz

Taliansky futbalový tréner Carlo Ancelotti sa chce na lavičke brazílskej reprezentácie zapísať do histórie. Ako prvý zahraničný kouč na svete by rád ovládol budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.


Žiadna krajina dosiaľ netriumfovala na svetovom šampionáte pod vedením zahraničného trénera a práve ambiciózny Talian dúfa, že bude prvý, kto to zmení. „Môj cieľ je dať brazílskemu národnému tímu čo najviac, aby na majstrovstvách sveta podal svoj najlepší výkon a vyhral ich. Samozrejme, žiadny tréner narodený v zahraničí ešte nikdy nevyhral svetový šampionát, ale všetko je raz po prvý raz,“ povedal pred utorkovým prípravným zápasom v Japonsku.

Ancelotti do mája pôsobil v Reale Madrid, ktorý doviedol k trom trofejam v Lige majstrov a dvom španielskym titulom. Na lavičku „kanárikov“ prišiel ako prvý zahraničný tréner po 60 rokoch. Brazílčania si zaistili miestenku na budúcoročné MS v júni po triumfe nad Paraguajom 1:0, v tabuľke juhoamerickej kvalifikácie obsadili piate miesto. „Brazílski hráči majú kvalitu na to, aby hrali krásny futbal, ale treba sa zamyslieť nad tým, čo si predstavujete pod krásnym futbalom. Majú individuálnu kvalitu, ale tá je spojená s tímovou prácou a pohybom bez lopty, a to je vo futbale veľmi dôležité,“ citovala Ancelottiho agentúra AFP.


