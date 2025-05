Ancelotti oznámi svoje plány do budúcnosti až po skončení sezóny, ešte chce dosiahnuť dôležitý cieľ

Kompenzácia prehry s Barcelonou

Real Madrid sa ešte predstaví na majstrovstvách sveta v USA

3.5.2025 (SITA.sk) - Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Carlo Ancelotti , ktorého meno intenzívne spájajú s postom trénera brazílskej reprezentácie, v sobotu uviedol, že svoje plány do budúcnosti oznámi 25. mája po poslednom zápase "bieleho baletu" v La Lige 2024/2025 Bezprostredným cieľom 65-ročného Taliana, ktorý má ešte rok do konca kontraktu s Realom Madrid, je v zostávajúcich piatich kolách prekonať štvorbodové manko na FC Barcelona a obhájiť titul v najvyššej španielskej súťaži.Dosiahnutie tohto cieľa by aspoň čiastočne vykompenzovalo prehru s Barcelonou v minulotýždňovom finále Copa del Rey a vypadnutie vo štvrťfinále Ligy majstrov s Arsenalom Londýn "Prechovávam k môjmu klubu, mojím hráčom a naším fanúšikom veľkú náklonnosť a rešpekt. Takže o mojej budúcnosti budem hovoriť 25. (mája) a nie skôr," povedal Ancelotti novinárom na tlačovej konferencii pred nedeľňajším ligovým zápasom proti Celte Vigo Ligová sezóna v Španielsku sa skončí 25. mája, ale Real Madrid sa ešte predstaví na majstrovstvách sveta v USA, ktoré sa začínajú 14. júna. Špekuluje sa, že tím "Los Blancos" by na šampionáte mohol viesť Argentínčan Santiago Solari a následne by mužstvo prevzal Xabi Alonso Ancelotti povedal, že deň, keď opustí Madrid, bude "krásny" a nikdy nemal s klubom ani najmenší problém. "Bude to fantastická rozlúčka, pretože mám veľa náklonnosti ku klubu a on ku mne tiež. Nikdy sa nebudem hádať alebo sporiť s týmto klubom. A neurobím tak do posledného dňa, či už to bude 25. mája 2025, alebo 25. mája 2026 alebo 2030."Talian vraví, že momentálne myslí na nadchádzajúce stretnutia a na to, o čo ešte Real Madrid môže bojovať. "Máme tento týždeň veľa zranení, ale sme presvedčení, že môžeme postaviť dobrý tím a vyhrať zajtrajší zápas," skonštatoval Ancelotti.