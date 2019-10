Anderlecht má piateho tréner v priebehu roka, povedie ho Vercauteren

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. októbra (TASR) - Belgický futbalový klub Anderlecht Brusel vymenoval vo štvrtok už piateho hlavného trénera v priebehu roka. Stal sa ním Franky Vercauteren, ktorý v tíme už dvakrát pôsobil. Formálnym trénerom však stále zostáva Vincent Kompany.Bývalý belgický reprezentant a obranca Manchestru City Kompany sa dostal na post po uplynulej sezóne, v ktorej Anderlecht skončil v lige na štvrtom mieste a prvýkrát od roku 1964 sa neprebojoval do pohárovej Európy.Po katastrofálnom štarte do sezóny ho však na pozícii zápasového trénera doplnil Walesan Simon Davies, ktorý prišiel taktiež zo City, kde trénoval rezervný tím. Ani on však nezvrátil zlú formu klubu, Anderlecht momentálne figuruje na 13. mieste 16-člennej súťaže, keď z deviatich duelov vyhral len jediný a na konte má šesť bodov.uvádza sa vo vyhlásení. Na poste technického riaditeľa však skončil Dán Frank Arnesen. Kompany bude mať na starosti štýl hry a futbalovú víziu, Vercauteren bude plne zodpovedný za výsledky v zápasoch a bude pôsobiť ako Kompanyho konzultant.Šesťdesiatdvaročný Vercauteren podpísal kontrakt na dve sezóny, v Anderlechte pôsobil ako hráč a v rokoch 1998-1999 a 2005-2007 ako tréner. Informovala agentúra AFP.