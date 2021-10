André Rieu poslal videopozdrav, koncert kráľa valčíkov sa uskutoční

Vstup na podujatie sa umožní výlučne kompletne zaočkovaným návštevníkom podujatia. Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje:



osoba najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo,



osoba najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo,



osoba najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola 1. dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo,



osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku.



15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Koncert celosvetovo uznávaného huslistu sa tento rok predsa len uskutoční. André Rieu sa s veľkolepým orchestrom Johanna Straussa v rámci King Of Waltz Tour na Slovensku predstaví 18. novembra 2021.Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave sarozozvučí nádhernou vážnou hudbou a valčíkmi, ale aj moderným zvukom evergreenov, filmovou či muzikálovou hudobnou tvorbou.Návštevníci podujatia tak môžu zažiť veľkolepý návrat Andrého Rieua na pódium po 18 mesiacoch. Okrem obrovského hudobného zážitku, poteší aj úchvatná scéna a krásne kostýmy plné farieb.Z dôvodu bezpečnosti a nariadení súvisiacimi s hromadnými podujatiami vyplývajúcimi z aktuálnej situácie spojenej s koronavírusom COVID-19 , sa toto podujatie uskutoční a umožní návštevníkom výlučne v režime kompletne zaočkovaní. Návštevníci podujatia, ktorí si nevšedný umelecký zážitok budú môcť vychutnať už o niekoľko dní, tak budú musieť spĺňať nasledujúce požiadavky a kritériá.Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia digitálny COVID preukaz EÚ, príp. potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, pričom je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. Do týchto dokladov je organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.Vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle aktuálneho platného nariadenia UVZ.Návštevníci podujatia budú požiadaní o zachovávanie odstupov minimálne 2 metre, pričom uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je návštevník povinný ostať v domácej izolácii a podujatia sa nezúčastniť.V prípade, ak držitelia, v minulosti zakúpených vstupeniek, nespĺňajú podmienky účasti na podujatí a nepatria do skupiny kompletne zaočkovaní, usporiadateľ podujatia prosí o zaslanie žiadosti o refundáciu vstupeniek najneskôr do 31.10.2021 (nedeľa) na e-mailovú adresu: reklamacie@ticketportal.sk . Suma za zakúpené vstupenky bude žiadateľom následne automaticky refundovaná, nakoľko osobám, nespĺňajúcim režim kompletne zaočkovaní, vstup na podujatie nebude umožnený. Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal