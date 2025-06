André Rieu prinesie do Bratislavy vynovenú hudobnú show plnú emócií – už túto jeseň!

Hudobné čaro koncertu – kedykoľvek u vás doma

Zažite magický večer s André Rieu naživo

9.6.2025 (SITA.sk) -vystúpi v bratislavskejso svojím svetoznámyma prinesie fanúšikom ďalšie dva dychberúce predstavenia plné hudby, romantiky a radosti zo života.Slovenské publikum sa môže tešiť na nezabudnuteľnú koncertnú atmosféru, ktorú Rieu každoročne vytvára aj počas svojich slávnych letných, open air koncertov v rodnom. Bratislavu čakajú dva výnimočné večery, plné farieb, emócií a hudobnej nádhery v najnovšej podobe koncertnej show Andrého Rieu so svojim orchestrom a hosťami.Na pódiu zaznejú slávne valčíky, filmová hudba, operné árie aj veselé piesne, ktoré roztancujú celé publikum. Koncerty André Rieu nie sú len hudobným zážitkom – sú to večery, ktoré spájajú ľudí rôznych generácií. Kto ich raz zažije, nikdy nezabudne."Som absolútne nadšený, že sa vraciam do Bratislavy! Vrúcnosť a vášeň slovenského publika ma neprestáva prekvapovať. Nemôžem sa dočkať, až sa o svoju novú show podelím so svojimi fanúšikmi. Spravme si spoločné, nezabudnuteľné spomienky!," odkazuje Rieu.Pre všetkých, ktorí chcú atmosféru koncertov zažiť už teraz, pripravil André Rieu nový koncertný záznamPower of Love. Tento titul vznikol počas minuloročných letných koncertov na ikonickom námestí Vrijthof v Maastrichte a zachytáva to najlepšie z jeho koncertnej mágie.Na DVD nechýbajú monumentálne skladby ako, nebeský, Händelovo, energický, legendárnyči hitv podaní len 16-ročnej hviezdyAk stále túžite zažiť výnimočné čaro vystúpenia André Rieu naživo, teraz máte dvojnásobnú šancu presvedčiť sa, prečo patria jeho koncerty k najnavštevovanejším na svete!a na www.andrerieu.com Informačný servis