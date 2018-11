Andrea Turčanová bude presadzovať inteligentné riešenia pre mesto

Na archívnej snímke primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH, OĽaNO, NOVA). Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) – Za primátorku Prešova občania opätovne zvolili 51-ročnú Andreu Turčanovú, ktorá stála na čele mesta aj doteraz. Kandidovala za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a NOVA. Podporilo ju 45,73 percenta voličov.TASR prináša prehľad jej programových téz.Program primátorky obsahuje cieľ, aby si Prešov upevnil pozíciu slovenského lídra v poskytovaní inteligentných riešení pre mesto.V praxi by sa mali uplatniť inteligentné riešenia pre oblasti mobility, inteligentného riadenia dopravy (semafory, monitoring intenzity dopravy a jej riadenie podľa intenzity) a inteligentného parkovania.V oblasti životného prostredia ide o inteligentný manažment odpadu, ochranu pred povodňami, sofistikované urbanistické plánovanie či monitorovanie kvality ovzdušia. V energetike umožňujú tzv. smart riešenia lepší energetický manažment mesta, efektívnosť, reguláciu vnútorného a verejného osvetlenia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a tiež inteligentnej elektrickej rozvodnej siete.Prešov chce podľa programu primátorky uviesť strategický dokument o doprave do praxe a zavádzať integrovaný dopravný systém. Mesto by sa malo podieľať na dobudovaní diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh a na začatí výstavby Severného obchvatu mesta – R4. Primátorka má v pláne rekonštruovať ulice historického centra mesta (Jarková a Slovenská), vybudovať prepojenie ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom, či rozšíriť a zmodernizovať trolejbusové trate a depo.Pribudnúť by mali ďalšie cyklocesty a cykloprístrešky. Mesto chce zaviesť systém rezidenčného parkovania a dobudovať ďalších 1500 parkovacích miest.V sociálnej oblasti plánuje primátorka postaviť ďalšie nájomné byty, rozšíriť kapacity materských škôl a zlepšiť stavebno-technický stav materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl. Viaceré telocvične a športoviská čaká rekonštrukcia. Rovnako sa majú obnoviť nákupné centrá Opál, Centrál a Družba.Andrea Turčanová má v programe adaptačné opatrenia na riešenie problémov súvisiacich s klimatickou zmenou – protipovodňové opatrenia, či predchádzanie dôsledkom vysokých teplôt - dažďové záhrady, zelené strechy a pod. Chce tiež podporovať environmentálnu výchovu detí v spolupráci s Ekoparkom.Vnútrobloky na uliciach 17. novembra, Štefánikova a Hviezdoslavova čaká revitalizácia. Takisto primátorka plánuje skvalitniť triedený zber komunálneho odpadu.Samostatnú časť programu venuje Andrea Turčanová športu a kultúre. Mesto začne s budovaním Centrálneho mestského parku (1. etapa), premení areál Delne na Centrum oddychu a športov (celoročne), zrekonštruuje futbalový štadión (v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a Prešovským samosprávnym krajom), zrekonštruuje hokejový štadión a bude pokračovať v rekonštrukcii cyklistického Velodromu.Prešovčania sa môžu tešiť na obnovu nádvoria PKO Čierny orol a revitalizáciu kina Scala i Záhradného kina, ktoré by sa mali zmeniť na multižánrové kultúrne centrá. Mesto má v pláne vybudovať nové detské ihriská a premeniť viaceré verejné priestranstvá na športové, relaxačné a oddychové zóny: park Clementisova, Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie, či Záhrada umenia.Primátorka chce oživiť tradičné miesta rekreácie Prešovčanov (Borkút, Kvašná voda, Cemjata) a organizovať v meste nové kultúrne a športové podujatia (projekt Hudba v meste).Na otázku, ktoré kroky urobí po zvolení najskôr, Andrea Turčanová v predvolebnom rozhovore pre TASR povedala: