Andrej Danko a Anton Hrnko bojujú o post predsedu Slovenskej národnej strany

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská národná strana (SNS) si na sobotňajšom sneme v Liptovskom Mikuláši zvolí svojho predsedu. Do tejto funkcie bude na základe výzvy Krajských rád SNS kandidovať doterajší predseda strany Andrej Danko Krajská rada SNS v Banskej Bystrici zasa nominovala za kandidáta do kresla predsedu národniarov exposlanca parlamentu Antona Hrnka , ktorý do februárových parlamentných volieb zastával post podpredsedu SNS. Snem národniarov sa začína o 10:00 vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.Danko bol za predsedu strany zvolený v októbri 2012. Stalo sa tak po tom, čo sa strana vo voľbách v marci 2012 nedostala do parlamentu. Vo funkcii nahradil Jána Slotu . V roku 2016 sa národniari do parlamentu vrátili. Stali sa súčasťou vládnej koalície so stranami Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Most-Híd a Sieť.V tohtoročných voľbách získala SNS 3,16 percenta hlasov a skončila mimo parlamentu. Tesne po voľbách Danko oznámil, že všetci predstavitelia strany na sneme dajú svoje funkcie k dispozícii.Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Polis zo začiatku septembra by SNS svoj hlas odovzdalo 1,4 percenta voličov. Agentúra Focus zasa strane koncom augusta namerala voličskú podporu na úrovni troch percent.