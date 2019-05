Andrej Danko: Ak koaliční partneri rokujú s ĽSNS, vyvodím dôsledky

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) sa bude svojich koaličných partnerov pýtať na rokovanie s ĽSNS a následne vyvodí dôsledky. Avizoval to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.Predseda ĽSNS Marian Kotleba tvrdí, že strana rokovala so Smerom-SD o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, so SaS o odvolávaní šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) a s OĽaNO o obmedzení potratov.vyhlásil Danko.Kotleba uviedol, že sa nepripravuje na povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, ale zastropovanie dôchodkového veku bolo aj v ich programe, preto ho chceli podporiť.dodal.