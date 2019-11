Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 20. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko dôrazne odmieta spoluprácu s ĽSNS Mariana Kotlebu pred a po voľbách. Naznačil, že premenovanie strany na Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko nemusí byť v súlade s aktuálnym znením zákona o politických stranách vzhľadom na to, že po novom nesmie názov strany obsahovať meno a priezvisko jej štatutára. ĽSNS by tak vzhľadom na prebiehajúcu kampaň nemusela kandidovať vo voľbách.Predseda parlamentu Danko odmietol prípadnú spoluprácu s ĽSNS aj v rozhovore pre TASR. "zdôraznil s tým, že týmto variantom sa ani nezaoberá. Poukázal na to, že keby vstúpil do koalície či spolupráce s ĽSNS, nepustili by ho napríklad ani na niektoré stretnutia v Ruskej federácii. Skonštatoval, že Kotleba je politicky neprijateľný pre Východ aj pre Západ.Danko zároveň na utorkovej (19. 11.) tlačovej konferencii povedal, že niektoré strany obchádzajú zákon o politických stranách. Tvrdí, že je zvedavý, ako sa ministerstvo vnútra s týmto vysporiada.skonštatoval.Šéf parlamentu tak naznačil, že MV by nemalo zaregistrovať zmenu názvu strany, čo by znamenalo, že ĽSNS by už nemohla kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.