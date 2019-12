Andrej Danko: Koaličná rada je nevyhnutnosť

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Vzťahy v koalícii pred voľbami sú ako manželstvo pred zánikom. Bez koaličnej rady by však premiér nemal dostatočnú podporu v Národnej rade SR a hrozil by pád vlády. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) je nominantom predsedu strany Roberta Fica a mal by ho počúvať.V rozhovore pre TASR to povedal šéf parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. Dodal, že NR SR schválila za toto volebné obdobie asi 430 zákonov, v uplynulom roku považuje za najdôležitejšie zvýšenie minimálnych dôchodkov.Pre mňa najdôležitejšie bolo zdvihnutie minimálnych dôchodkov o 50 eur. To bol ťažký boj, pretože spočíval aj v naviazaní na priemernú mzdu v hospodárstve. Každý január, pokiaľ sa bude dariť ekonomike, by mali rásť aj minimálne dôchodky, a tie by mali tlačiť na rast iných dôchodkov. Potom sa schválili podnikové byty, športový fond, platy učiteľov sa zvýšili o 36 percent, vojakom sa od 1. februára polepší, osvedčili sa rekreačné poukazy. Myslím si, že tam, kde sme bojovali, kde sme sa snažili zapnúť naplno, sa veľa vecí podarilo.Chcel som päť hlavných zákonov, ktoré nám Béla Bugár (predseda Mosta-Híd, pozn. TASR) z dôvodu národnostného školstva potopil. Z tých pripravených to bolo najmä ministerstvo cestovného ruchu a športu.Návrh bol pripravený, dlhodobo sme na ňom pracovali. Podľa mňa sa nepáčila ministerstvám strata kompetencií. Doplatili sme na nepochopenie. Keby mi povedal koaličný partner, že to nepochopil, že o tom chce diskutovať, tak by som mu to vysvetlil. Myslím si, že už aj dnes by k tomu Bugár pristupoval inak. Potom ma mrzia rekreačné poukazy, že nie sú pre všetkých. Málo podnikateľov si uvedomuje, že to treba kombinovať s 13. platom a že tak šetria na odvodoch.Na odmenách neušetríte odvody a dane. V pracovnom pomere sú dôležité dve hlavné veci, a to je strava, ktorú máte v stravných lístkoch, a rekreácia. Je veľa pracujúcich ľudí, ktorí si nedopriali za celý život žiadnu dovolenku, a vy si musíte oddýchnuť, musíte sa naučiť trošku žiť. Má to viac výhod ako nevýhod.Vnímam to ako problém, ktorý na Slovensku je. Pre mňa bolo dôležité, že sme na tej schôdzi chválili podnikové byty. Keď Smer trval na 50-dňovom moratóriu, nemal som dôvod sa koalične s nimi hádať.Samozrejme. My sme sedeli s Ficom a on hovorí, že ideme riešiť moratórium. Spýtal som sa, či dáme 30 dní, on navrhol 50. Čo sa týka volebných prieskumov, jedna vec je zrejmá - ľudia vedia, že s nimi treba niečo robiť. Som rád, že sa aspoň otvorila téma potreby urobenia poriadku s agentúrami.