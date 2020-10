Andrej Šeban predstavuje videoklip ku skladbe Princ

Gitarista, skladateľ a spevák Andrej Šeban predstavil videoklip ku skladbe Princ z nového albumu Rock and Roll z Rači. Režisérom klipu je Peter Važan, kameramanom Jakub Šteinecker.Na album, ktorý vydal v septembri, zaradil hudobník jedenásť piesní, sú nimi Pár slov na úvod, Život je krásny, V poho, Princ, Plastický chlapec, Vodomer, Ing. Láska, Lovištia, Rock and Roll z Rači, Slávna vianočná pieseň vhodná ako výplň medzi dva reklamné bloky kamkoľvek, Život je krásny 2. Album bude vydaný aj na vinylovej LP platni.„Pochopil som, že z hľadiska môjho pocitu je lepšie neustále niečo nahrávať. Tak, ako to v tej chvíli cítim, čo ma v danom momente baví. Ako keď filmár natočí veľa materiálu, a potom to začne strihať a selektovať,” uviedol pre médiá Andrej Šeban, ktorému sa podarilo nazbierať dlhé hodiny nevšedných inštrumentálnych aj spievaných nápadov. Ich prvým zhmotnením je album Rock and Roll z Rači.Gitarista, skladateľ, spevák a producent Andrej Šeban (*23. júna 1962) mal sedem, keď začínal s hrou na klavíri, neskôr študoval klasickú gitaru, absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.Debutoval v skupine Nervy, v roku 1980 bol spoluzakladateľom skupiny Demikát, hral v skupine Tristo hrmených, bol členom skupiny Banket, hral s Combom Petra Lipu. Spolupracoval s viacerými slovenskými interpretmi, v 90. rokoch založil Andrej Šeban Band. V roku 1993 vydal prvý sólový album Čo dom dal, v roku 1997 pridal druhý Andrej Šeban Band.Na svojom konte má trinásť vydaných albumov, najnovšími sú z marca 2019 trojalbum Triplet a Rock and Roll z Rači. V roku 2007 získal ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii hudba. Je držiteľom šiestich cien Hudobnej akadémie, v januári 2020 získal Cenu Fedora Freša.