Andy Murray ešte nepatrí do starého železa, odvrátil päť mečbalov českého mladíka a v Dauhe postúpil do finále (video)

Piate singlové finále v Katare

Šanca na 47. turnajový titul

25.2.2023 (SITA.sk) - Skúsený britský tenista Andy Murray opäť potvrdil, že ani vo veku 35 rokov nepatrí do "starého železa".V semifinále turnaja ATP v katarskej Dauhe totiž zdolal talentovaného českého mladíka Jiřího Lehečku za 151 minút 6:0, 3:6, 7:6 (6), pričom v treťom sete odvrátil až päť mečbalov mladšieho súpera.Rodák z Glasgowa sa v Katare prebojoval už piatykrát do singlového finále, zatiaľ v nich má vyrovnanú bilanciu dve víťazstvá a dve prehry.V súboji o titul ho čaká iná niekdajšia svetová jednotka Rus Daniil Medvedev . "Je to legenda. Bolo to neskutočné, ako sa dostal k víťazstvu," povedal na adresu Murrayho jeho finálový súper.Trojnásobný grandslamový šampión Andy Murray v mal predchádzajúcich rokoch zdravotné problémy a za sebou má dve operácie v oblasti bedier.Proti Lehečkovi odvrátil dva mečbaly súpera pri vlastnom podaní a potom ďalšie tri pri servise českého hráča. V skrátenej hre sám na postup zužitkoval až tretí mečbal."Toto je jeden z najviac úžasných turnajov v mojej kariére. Keď má povedať pravdu, ani sám neviem, ako sa mi podarilo tento duel otočiť na svoju stranu," poznamenal Murray v rozhovore priamo na kurte.Škót má v Dauhe šancu na zisk 47. turnajového titulu vo dvojhre, do tohto počtu sú zarátané aj dve zlaté olympijské medaily či jeden triumf na koncoročnom výberovom turnaji.