Andy Murray môže prísť o Australian Open, pár dní pred odletom sa nakazil koronavírusom

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Skúsený britký tenista Andy Murray mal iba niekoľko dní pred plánovaným odletom do Austrálie pozitívny test na ochorenie COVID-19.Trojnásobný grandslamový šampión sa podľa zdroja blízkeho agentúre AP izoloval v domácom prostredí a verí, že sa mu dostatočne skoro podarí prekonať koronavírus, aby napokon odletel do Melbourne a v krajine podstúpil povinnú 14-dňovú karanténu pred začiatkom Australian Open.Prvý grandslamový turnaj sezóny by sa mal začať 8. februára.Zdravotnými problémami sužovaný Andy Murray si účasť na AO nevybojoval na základe postavenia v rebríčku ATP ani cez kvalifikáciu, od organizátorov podujatia však dostal voľnú kartu. Vlani 33-ročný glasgowský rodák v Melbourne absentoval, na Roland Garros v Paríži vypadol v prvom a na newyorskom US Open v druhom kole dvojhry mužov.Andy Murray sa v Melbourne až päťkrát prebojoval o singlového finále, ale ani raz nad hlavu nezdvihol víťaznú trofej.