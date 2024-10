Andy Murray sa po skončení kariéry mení na nepoznanie, vymenil tenisovú raketu aj jedálniček

Prísne požiadavky

Jedlá bohaté na bielkoviny





Murray je trojnásobný grandslamový víťaz a bývalá svetová jednotka. Počas profikariéry vyhral 46 turnajov vo dvojhre, posledný v roku 2019 v belgických Antverpách. Mimoriadne sa mu darilo na tráve, turnaj ATP v londýnskom Queen´s Clube ovládol päťkrát, dva raz vyhral aj slávny Wimbledon (2013, 2016) a OH 2012 tiež opanoval na wimbledonskej tráve. Jeho hru v posledných rokoch výrazne negatívne ovplyvňovali zdravotné problémy. Počas kariéry absolvoval niekoľko náročných operácií vrátane výmeny bedrového kĺbu či zákrokov na pravom kolene a spodnej časti chrbta.





26.10.2024 (SITA.sk) - Niekdajšia tenisová hviezda Andy Murray zaznamenal od svojho augustového odchodu do dôchodku významné zmeny vo svojom živote. Okrem toho, že raketu vymenil za golfovú palicu, zmenil aj svoje stravovacie návyky.Po ukončení aktívnej kariéry Škót paradoxne nepribral, ako sa to stalo drvivej väčšine vrcholových športovcov, ale schudol, a to približne 6 kilogramov za 6 týždňov. Tento výrazný pokles hmotnosti však nie je prekvapujúci, keďže počas svojej kariéry konzumoval približne 6-tisíc kalórií denne. Informáciu priniesol britský web express.co.uk.Prísne požiadavky prostredia vrcholového tenisu totiž znamenali, že hráči, ako bol Murray, museli starostlivo sledovať svoje stravovanie, aby boli dostatočne fyzicky zdatní a udržiavali si svalovú hmotu. Jeho strava bola počas kariéry predovšetkým založená na konzumácii rýb. Bývalá svetová jednotka mala osobitnú záľubu v suši.Murray často zjedol až 50 kúskov na jedno posedenie. Jeho tím sa vždy staral o to, aby mal nablízku dobrú reštauráciu so suši a keď cestoval na turnaje, tento pokrm ukladal do chladiaceho boxu, aby ho mal hneď po zápase k dispozícii.Po zápasoch zvyčajne zjedol dve krabičky suši hneď po tom, ako zišiel z kurtu, a tretiu krabičku po tlačovej konferencii. Jeho jedlá pred zápasmi boli bohaté na bielkoviny a sacharidy, väčšinou pozostávali z cestovín alebo ryže s kuracími prsiami a niekedy aj banánu ako desiaty.