Anestéziológ zrejme infikoval pacientov hepatitídou

Donauwörth/Mníchov 16. októbra (TASR) - Najmenej päť pacientov, ktorí sa podrobili chirurgickým zákrokom na klinike v bavorskom Donauwörthe, sa infikovalo hepatitídou typu C. Vyplýva to z doterajších poznatkov vyšetrovania, v ktorého centre sa ako podozrivý ocitol bývalý tamojší anestéziológ prítomný pri všetkých inkriminovaných operáciách.Podľa informácií, ktoré v utorok zverejnili zodpovedný radný Stefan Rössle a šéf kliniky Rainer Mainka, samotný anestéziológ netušil, že je infikovaný spomínaným ochorením, ktoré u neho diagnostikoval pri rutinnom vyšetrení podnikový lekár. Tento anestéziológ pracoval na inkriminovanej klinike v období od konca novembra 2016 do konca apríla 2018 a tak sa riziko infekcie môže týkať až takmer 700 pacientov, s ktorými prišiel pri operáciách do kontaktu. Výsledky ich testov budú však známe až v priebehu nasledujúcich týždňov.Prípad vyšetruje pre podozrenie z trestného činu nedbalostného ublíženia na zdraví prokuratúra v Augsburgu, medzi ktorej prioritné úlohy bude patriť objasnenie spôsobu prenosu infekcie, ku ktorému obvykle dochádza prostredníctvom krvi, ako aj to, či lekár infikoval pacientov z nedbalosti alebo zámerne.Informácie priniesol Bavorský rozhlas (BR).Hepatitída typu C, ktorá bola ešte pred rokmi považovaná za nevyliečiteľnú, sa prenáša kontaktom s krvou infikovanej osoby. Všetkých zamestnancov kliniky v Donauwörthe tak medzičasom podrobili testom na prípadnú prítomnosť infekcie a preskúmali aj efektívnosť tamojších hygienických opatrení.V meste Donauwörth, ktoré je metropolou bavorského okresu Donau-Ries, žije asi 18.000 ľudí.