Angela Merkelová pricestovala do Izraela na medzivládne rozhovory

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 3. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová pricestovala v stredu do Izraela, kde opäť absolvuje medzivládne rozhovory s tamojšími predstaviteľmi. Tieto pravidelné konzultácie pozastavili začiatkom roku 2017 po tom, ako sa Berlín kriticky postavil proti výstavbe židovských osád na palestínskom území.Merkelovú čaká v stredu v sídle ministerského predsedu večera s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a jeho manželkou Sarou. Medzivládny dialóg je naplánovaný na štvrtok, pričom predstavitelia každého ministerstva oboch krajín budú rokovať o zahraničnej a bezpečnostnej politike, ako aj o regionálnych otázkach.Návšteva prichádza v čase hlbokých rozporov medzi Berlínom a Tel Avivom ohľadom Iránu a Palestínčanov. Krátko pred Merkelovej príchodom deti z beduínskej dediny Chán al-Ahmar v Predjordánsku vyšli do ulíc s transparentmi Merkelovej a heslami žiadajúcimi kancelárku, aby prinútila Izrael zastaviť prebiehajúcu demoláciu ich obce.Židovský štát tvrdí, že dedina bola vystavaná ilegálne a nebezpečne blízko diaľnice, uviedla agentúra DPA.Merkelovej cesta do Izraela prichádza tiež v čase, keď sa EÚ usiluje zachrániť jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015, a to napriek opätovnému zavedeniu amerických sankcií voči Teheránu. Netanjahu proti týmto snahám ostro protestuje.Izraelský premiér na zasadaní Valného zhromaždenia OSN minulý týždeň obvinil európskych lídrov za prirovnal ich konanie k zlyhaniu Európy v boji proti vzostupu nacistického Nemecka.Predpokladá sa, že Merkelovej udelia na Haifskej univerzite čestný doktorát. Nemecká kancelárka sa má stretnúť aj s izraelským prezidentom Reuvenom Rivlinom. Do vlasti sa Merkelová vráti ešte v ten istý deň. Posledné medzivládne rozhovory medzi Nemeckom a Izraelom sa konali v roku 2016 v Berlíne.