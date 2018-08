Angela Merkelová rokovala po Tbilisi v piatok v Jerevane

Na snímke Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jerevan 24. augusta (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová vyzvala v piatok v Jerevane Arménsko na užšiu spoluprácu v otázke migrácie z regiónu na starý kontinent vrátane Nemecka. Liberalizácia vízovej povinnosti pre občanov Arménska pri cestách do Európskej únie závisí od pokroku, ktorý sa podarí dosiahnuť v azylovej a migračnej oblasti, zdôraznila hostka z Berlína.Podľa jej slov tu perspektíva zostáva, avšak to isté platí aj o práci, ktorú treba vykonať.Nový arménsky premiér Nikol Pašinjan na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou kancelárkou konštatoval, že demokratizačné zmeny v jeho krajine môžu prispieť k zastaveniu vysťahovalectva. K riešeniu problému môže napomôcť aj návrat časti migrantov.Merkelová, ktorá zavítala do Jerevanu po predchádzajúcej návšteve Gruzínska a pred sobotňajším pobytom v azerbajdžanskom Baku, ubezpečila Arménsko o podpore Berlína pri politickom riešení bilaterálneho sporu s Azerbajdžanom o Náhorný Karabach.Nemecká kancelárka zasadila aj jedľu pri pamätníku obetí tureckej genocídy z roku 1915, avšak bez toho, aby použila krajinou polmesiaca neakceptovaný termín genocída.Merkelová ešte pred odletom z Gruzínska v piatok mierne schladila nádeje tamojších lídrov týkajúce sa rýchleho vstupu krajiny do EÚ a NATO, pričom naznačila, že jej postoj súvisí aj s pretrvávajúcim sporom s Ruskom o separatistické regióny Abcházsko a Južné Osetsko. Nezabránilo jej to však v kritike pokračujúceho obsadenia asi 20 percent gruzínskeho územia ruskými ozbrojenými silami ani v návšteve hraničnej čiary, oddeľujúcej územie pod gruzískoou a separatistickou správou.