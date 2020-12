Angela Merkelová varovala pred treťou vlnou pandémie

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok varovala, že ak sa obyvatelia krajiny nebudú v nasledujúcich týždňoch správať zodpovedne, hrozí Nemecku tretia vlna pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.





"Počas zimy budeme musieť byť veľmi, veľmi opatrní," povedala Merkelová na virtuálnej panelovej diskusii s policajnými predstaviteľmi. "Inak skončíme rovno v ďalšej vlne (nákazy).Merkelová na online zasadnutí prezídia kresťanských demokratov navyše kritizovala plány niektorých spolkových krajín, ktoré chcú počas vianočných sviatkov napriek vysokému počtu nakazených v určitých mestách otvoriť hotely pre rodinné návštevy. Podľa kancelárky nie je možné kontrolovať, či sa v hoteloch skutočne ubytujú len príbuzní osôb žijúcich v danej oblasti, zdôvodnila svoje námietky.Počas vianočných sviatkov - od 23. decembra do 1. januára - sa obmedzenia pre stretávanie rodín zmiernia. Zísť sa bude môcť až do desať ľudí namiesto piatich.V Nemecku platí od 2. novembra čiastkový lockdown, ktorý potrvá do 20. decembra. Hoci sa počet nových prípadov nákazy stabilizoval, tamojší predstavitelia varujú, že ide len o mierny pokrok v boji s pandémiou.Nemecko hlásilo za 24 hodín v pondelok 11.169 novoinfikovaných, čím sa ich celkový počet zvýšil na 1.053.869. Počet úmrtí stúpol o 125 na 16.248.