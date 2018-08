Angela Merkelová začala cestu po Senegale, Ghane a Nigérii

Angela Merkel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dakar 30. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová pricestovala v stredu večer do Senegalu, kde začala svoju cestu po troch afrických štátoch. Počas svojho pobytu sa zameria na otázky ekonomického rozvoja a migrácie. Merkelovú sprevádza 11-členná delegácia, informovala agentúra AP.Kancelárka sa usiluje dosiahnuť ďalšie investície v západoafrickom regióne. Ten je zdrojom mnohých migrantov, ktorí podnikajú riskantný útek do Európy. Podľa expertov by viac investícií v západnej Afrike pomohlo udržať obyvateľov v tomto regióne, sužovanom nezamestnanosťou, zlou infraštruktúrou a následkami klimatických zmien.Príchod migrantov z Afriky do Európy cez Stredozemné more a Turecko je na najnižšej úrovni za uplynulých päť rokov, ale táto problematika zostáva stále citlivá. Merkelová, ktorá počas vrcholiacej migračnej krízy v roku 2015 odmietla zatvoriť hranice Nemecka, nedávno sprísnila postoj v snahe upokojiť rozbroje vo svojej vláde.Merkelová sa vo štvrtok presunie do Ghany a v piatok do Nigérie. V programe má rokovania s prezidentmi všetkých troch krajín - Mackym Sallom (Senegal), Nanom Akufom-Addom (Ghana) a Muhammaduom Buharim (Nigéria). V Nigérii sa má stretnúť aj s predstaviteľmi Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS).Senegal a Ghana sú dve z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík Afriky a patria medzi jej najstabilnejšie krajiny. Obe podpísali iniciatívu s názvom, ktorá podporuje súkromné investície. Nemecko spustilo túto kampaň vlani počas svojho predsedníctva v skupine G20.Nigéria je regionálnou mocnosťou západnej Afriky a zároveň najľudnatejšou krajinou čierneho kontinentu. Je tiež jedným z najväčších producentov ropy v Afrike. Zápasí však s rozsiahlou korupciou a bezpečnostnými hrozbami vrátane džihádistickej skupiny Boko Haram a extrémistov spojených s organizáciou Islamský štát (IS) na severe krajiny. Nigériu sužujú aj násilné konflikty medzi pastiermi dobytka a roľníkmi v centrálnej oblasti krajiny, ako aj medzi militantmi na juhu.