Anglicko čaká lockdown, počet prípadov COVID-19 presiahol milión a nemocnice by mohli skolabovať

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson v sobotu oznámil, že Anglicko čaká lockdown, ktorý potrvá od štvrtka do 2. decembra. Vláda sa tak rozhodla po odporúčaní odborníkov, ktorí tvrdia, že ak by teraz nezasiahli, nemocnice by do začiatku decembra skolabovali.V stredu by mal lockdown schváliť parlament, ktorému chcel Johnson návrh predložiť v pondelok, no po úniku informácií o chystaných obmedzeniach v novinách The Times sa rozhodol inak. Vláda bude tento únik vyšetrovať.Politik o tom informoval v deň, keď počet potvrdených prípadov nákazy v Británii presiahol jeden milión. Na tlačovej konferencii vyhlásil, že "žiaden zodpovedný premiér nemôže ignorovať" tieto čísla. Predpovedal, že ak by nezaviedli prísnejšie opatrenia, zomierali by denne tisíce ľudí.Na základe obmedzení budú môcť bary a reštaurácie fungovať len formou výdaja baleného jedla, otvorené zostanú len obchody s nevyhnutným tovarom a ľudia budú môcť vychádzať z domu len na základe krátkeho zoznamu výnimiek, akou bude napríklad cvičenie.Na rozdiel od predchádzajúceho lockdownu zostanú školy či výrobné podniky otvorené.Hlavný vedecký poradca vlády Patrick Vallance povedal, že "úmrtnosť by mohla byť bez zavedenia prísnejších opatrení dvakrát vyššia ako počas prvej vlny".Británia v sobotu hlásila 21 915 nových potvrdených prípadov nákazy za jeden deň, čím sa ich celkový počet vyšplhal na 1 011 660. Od začiatku pandémie v krajine zomrelo 46 555 pacientov, čo je najviac v Európe.