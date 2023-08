Anglický Superpohár vyhral Arsenal, City zdolal v rozstrele

Futbalisti FC Arsenal sa stali sedemnástykrát v histórii víťazmi anglického Superpohára. V nedeľnom zápase FA Community Shield vo Wembley zdolali úradujúceho ligového šampióna Manchester City 4:1 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 1:1.





Mužstvo Pepa Guardiolu, ktoré v minulej sezóne získalo treble (Pohár FA aj Ligu majstrov) hralo ešte bez Joška Gvardiola. Naopak, v drese Arsenalu nastúpili Declan Rice, Kai Havertz aj Jurrien Timber. V 14. minúte zahrozili City, Rodriho strela z diaľky však tesne minula prvú žrď bránky Aarona Ramsdalea. O desať minúť neskôr mohol otvoriť skóre Havertz, no jeho pokus zneškodnil dôležitým zákrokom Stefan Ortega. Tesne pred koncom polčasu mal Arsenal ďalšiu príležitosť. Bukayo Saka obišiel Manuela Akanjiho a našiel voľného Havertza, nemecký útočník však opäť nedokázal prekonať Ortegu.V 57. minúte John Stones po rohovom kope hlavičkou ohrozil bránu Arsenalu, ale Ramsdale nemal s jeho pokusom problém. "Citizens" sa dočkali gólu o dvadsať minút neskôr. Prihrávku Phila Fodena zblokoval Kieran Tierney, no Kevin De Bruyne spracoval loptu pre Colea Palmera, ktorý ľavačkou zakrútil loptu do siete. Foden mohol krátko na to zvýšiť vedenie na 2:0, ale Ramsdale skvele zasiahol. Arsenalu sa v závere nadstaveného času podarilo vyrovnať. Zakončenie Leandra Trossarda si Akanji nešťastne zrazil do vlastnej brány. Rozhodnúť musel až rozstrel a v ňom si lepšie viedli hráči Arsenalu. Na ich strane postupne premenili svoje pokusy Martin Ödegaard, Trossard, Saka a Fabio Vieira. V tíme City nepremenili svoje pokusy De Bruyne a Rodri.Arsenal tak úspešne vykročil do novej sezóny, 17. triumfom v Superpohári sa osamostatnil na druhom mieste pred Liverpoolom, na čele je Manchester United s 21 trofejami.

anglický Superpohár - FA Community Shield:



FC Arsenal - Manchester City 1:1 (0:0), 4:1 v rozstrele z 11 m



Góly: 90.+11 Akanji (vlastný) – 77. Palmer. Rozstrel z 11 m: Ödegaard 1:0, De Bruyne nedal, Trossard 2:0, Silva 2:1, Saka 3:1, Rodri nedal, Vieira 4:1