Ani Del Potro nebude štartovať na US Open

Argentínsky tenista Juan Martin del Potro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. augusta (TASR) - Argentínsky tenista Juan Martin del Potro nebude štartovať na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open (26. augusta - 8. septembra). Vlaňajší finalista sa v júni podrobil operácii jabĺčka na pravom kolene a do začiatku podujatia sa nestihne úplne zotaviť.Del Potro získal v roku 2009 vo Flushing Meadows svoj doposiaľ jediný grandslamový titul, vo finále zdolal Švajčiara Rogera Federera. Po jeho odhlásení z turnaja sa priamo do hlavnej súťaže dostal Američan Denis Kudla, ktorému organizátori pôvodne udelili voľnú kartu. Tá teraz pripadne ďalšiemu domácemu hráčovi Christopherovi Eubanksovi. Informovala o tom agentúra AFP.