Ani druhý termín brexitu sa nesplnil, Johnson je frustrovaný

Londýn 31. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že je "" z toho, že Británia neodchádza vo štvrtok z Európskej únie. To mal byť podľa predchádzajúceho plánu termín brexitu a Johnson v minulosti povedal, že "". Pripomenula to tlačová agentúra DPA." povedal premiér novinárom počas návštevy nemocnice v rámci svojej kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami. Tie sa budú v Británii konať 12. decembra.Z toho, že sa neschválili pasáže brexitovej dohody, ktorú dosiahol s Bruselom tento mesiac, obvinil zákonodarcov z volenej Dolnej snemovne britského parlamentu.Johnson v predchádzajúcom období trval na tom, že Británia vystúpi z EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej. Britskí zákonodarcovia ho však donútili požiadať o odklad brexitu do 31. januára 2020, čo Brusel schválil.Premiér následne vyhlásil voľby v nádeji, že získa väčšinu, čo umožní prelomiť patovú situáciu v parlamente a schváliť jeho dohodu o brexite, pričom sa už Johnson nebude musieť spoliehať na hlasy opozičných zákonodarcov.Pôvodný deň brexitu bol 31. marca, ale bol odložený, lebo britskí zákonodarcovia trikrát hlasovali proti dohode s EÚ, dosiahnutej Johnsonovou predchodkyňou Theresou Mayovou.V pôvodný termín brexitu 31. marca sa blízko parlamentu v Londýne konali obrovské protesty zorganizované Stranou brexitu, Stranou nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a ďalšími probrexitovými skupinami, ale tento štvrtok nie sú podobné akcie hlásené.," napísal na Twitteri líder Strany brexitu Nigel Farage. "" dodal.