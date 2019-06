Ani Ferguson či Mourinho, Rooneyho najobľúbenejší tréner bol van Gaal

Wayne Rooney, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 30. júna (TASR) - Hviezdnu futbalovú kariéru Waynea Rooneyho v Manchestri United odštartoval tréner Alex Ferguson v roku 2004. Za vtedy osemnásťročného útočníka zaplatil Evertonu 26,5 milióna libier, v tom čase najvyššiu čiastku za hráča mladšieho ako dvadsať rokov. Tridsaťtriročný útočník však na otázku, kto bol najlepší kormidelník, ktorý ho viedol, odpovedal nečakane.Okrem Fergusona zažil aj iné trénerské hviezdy ako Joseho Mourinha, či na anglickej lavičke, Fabia Capella, no jemu sa najlepšie pracovalo s kontroverzným Holanďanom Louisom van Gaalom. "" povedal Rooney pre periodikum De Telegraaf.Van Gaal zotrval na Old Trafforde iba dva roky (2014 - 2016), a hoci počas kariéry zvyčajne nepatril medzi obľúbencov medzi hráčmi, Rooney s odstupom času priznal, že jeho metódy mali zmysel:Rooney v súčasnosti pôsobí v zámorskej MLS v drese DC United a voľný čas trávi snahou získať trénerskú licenciu. V budúcnosti by rád nasledoval príklad iných špičkových futbalistov ako Franka Lamparda, Stevena Gerrarda či spoluhráča z Manchestru United Ryana Giggsa." povedal rekordný strelec anglickej reprezentácie.V nej si pripísal 53 gólov, celkovo počas doterajšej kariéry dosiahol viac ako 300 zásahov. Streleckému umeniu sa učil od dvoch holandských ostrostrelcov Ruuda van Nistelrooya a neskôr Robina van Persieho. "vrátil sa na začiatok kariéry. Podobne videl aj spoluprácu s van Persiem, s ktorým vychádzal aj mimo ihriska.dodal Rooney.