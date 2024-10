Ani Mount Everest neodoláva geologickým procesom a zažíva prudký nárast svojej výšky, tvrdia vedci

20.10.2024 (SITA.sk) - Výstup na Mount Everest bol vždy mimoriadny výkon, ale zdá sa, že táto úloha môže byť čoraz ťažšia. Ako referuje web The Guardian, výskumníci tvrdia, že najvyššia hora sveta zažíva prudký nárast svojej výšky.Himaláje vznikli asi pred 50 miliónmi rokov, keď indický subkontinent narazil do euroázijskej tektonickej platne, hoci nedávny výskum naznačil, že okraje týchto platní boli už pred zrážkou veľmi vysoké. Keďže proces stále pokračuje, pohorie sa naďalej posúva nahor.Teraz však odborníci tvrdia, že Mount Everest, ktorý má v súčasnosti 8 849 metrov, zaznamenal ďalší nárast svojej výšky v dôsledku erózie okolitých riek.Tím vedcov z China University of Geosciences v čínskom Pekingu tvrdí, že tento proces viedol k tomu, že Mount Everest sa za ostatných 89-tisíc rokov zvýšil o 15 až 50 metrov, pričom tento vzostup pokračuje dodnes.„Naša štúdia ukazuje, že aj najvyšší vrch sveta podlieha prebiehajúcim geologickým procesom, ktoré môžu merateľne ovplyvniť jeho výšku v relatívne krátkych geologických časových horizontoch,“ povedal profesor Ťin-ken Taj, spoluautor štúdie.