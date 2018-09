ANI NHL, ANI KHL: Talentovaný Réway bude obliekať dres klubu z ORAVY

Na archívnej snímke Martin Réway. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 22. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Réway bude pôsobiť v tretej najvyššej domácej súťaži. Dvadsaťtriročný útočník posilnil svoj bývalý mládežnícky klub MŠK Hviezda Dolný Kubín.Ako informovala oficiálna facebooková stránka klubu, Réway by mal nastúpiť za Dolný Kubín už v sobotňajšom zápase proti Partizánskemu.Tridsaťšesťnásobný reprezentant SR, účastník MS 2014 a 2016 a bronzový medailista z juniorských MS 2015 si to pred touto sezónou namieril do českého extraligového Hradca Králové, kde s ním však predčasne ukončili spoluprácu pre jeho zdravotné problémy. Tie ho trápia už dlhší čas, Réway vynechal pre srdcové problémy celú sezónu 2016/2017, v tej predošlej odohral len 23 zápasov. Väčšinu minulého ročníka strávil v Slovane Bratislave, kde absolvoval 18 duelov v KHL so ziskom piatich bodov (1+4). Ešte predtým stihol nastúpiť v zámorskej AHL na päť zápasov za tím Laval Rocket, odkiaľ odišiel na vlastnú žiadosť.