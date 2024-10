Ani vlastného premiéra nevieme zastreliť, vtipkoval komik o atentáte na Fica (video)

Humoristi majú právo kritizovať, ale...

Schvaľovanie trestného činu

Desiatky obvinení

3.10.2024 (SITA.sk) - Hlas-SD ) kritizuje komika, ktorý v rámci programu Silné reči vtipkoval o útoku na predsedu vlády Ako vo štvrtok minister uviedol na tlačovej konferencii, výroky komika, že si „...ani vlastného premiéra nevieme zastreliť" a „...Aká krajina, taký Kennedy" zatiaľ nemajú trestnoprávnu dohru.Polícia však podľa neho pravdepodobne vec zachytenú na videu bude prešetrovať. V tomto prípade by malo ísť o komika Mateja Makovického. „Neviem, ale mne to nepripadá vtipné," skonštatoval Šutaj Eštok.Ako ďalej uviedol, média, ako aj rôzni humoristi majú podľa neho právo kritizovať aj zosmiešňovať politikov. „Ale treba rozlišovať to, čo je nejakou súčasťou toho celospoločenského diania a nastavovaním zrkadla politikom, pretože to je normálne, to je práca opozície aj médií a môže byť aj humoristov. Ale potom treba rozlišovať medzi tým, čo už presahuje určitú hranicu," zdôraznil minister vnútra.Podľa neho celá vec môže vyzerať na prvý pohľad smiešne. „Ale potom, čo sa udialo v Handlovej 15. mája (útok na Fica, pozn. SITA) to až také smiešne nie je," vyhlásil Šutaj Eštok.Minister tiež informoval, že v inom prípade obvinila polícia zo schvaľovania trestného činu muža, ktorý vo zverejnenom videu povedal: „...neviem, ale podľa mňa Cintula (obvinený z atentátu na Fica, pozn. SITA) ho zle trafil. Mal ho trafiť do čela".Šutaj Eštok ho zároveň označil za „jedného z absolútnych podporovateľov súčasnej opozície", čo podľa neho dokazuje napríklad aj transparent, ktorý u neho našli počas domovej prehliadky. Na ňom dotyčný napríklad kritizuje, že Igor Matovič Juraj Šeliga alebo Milan Kňažko nie sú pozývaní na tribúny na opozičných protestoch. „Už mu bolo vznesené obvinenie," doplnil Šutaj Eštok.Minister vnútra ďalej zdôraznil, že polícia od atentátu na premiéra Roberta Fica vzniesla spolu 35 obvinení za jeho schvaľovanie, s tým, že 11 prípadov sa skončilo návrhom na podanie obžaloby a v siedmich prípadoch bola vec postúpená na priestupkové konanie. V ďalších 44 prípadoch policajti odmietli trestné oznámenie.Šéf rezortu vnútra tiež kritizoval spochybňovanie atentátu na Fica. "Bol som s premiérom v nemocnici a videl som aj jeho zranenia a krv, ktorá s týchto zranení tiekla," dodal Šutaj Eštok. Pokiaľ ide o samotné vyšetrovanie atentátu, minister podľa vlastných slov nemá o ňom informácie. Čím skôr však bude ukončené, tým skôr si podľa neho ľudia uvedomia, k čomu skutočne došlo.„Ale v tomto prípade viem iba o procesných úkonoch, ktoré vykonané boli. Viem, že ich bolo množstvo a nechceme, aby došlo k zanedbávaniu akéhokoľvek procesného úkonu," skonštatoval minister. Doplnil, že verí, že po ukončení vyšetrovania o ňom bude informovať Generálna prokuratúra SR