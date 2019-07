Ankara pokračuje v prieskume vo vodách Cypru

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara/Nikózia 7. júla (TASR) - Do týždňa by malo začať pri pobreží Cypru realizovať prieskumné vrty na ropu a zemný plyn druhé turecké plavidlo. Cez víkend to vyhlásil turecký minister energetiky Fatih Dönmez. Krok Turecka pravdepodobne ešte viac zhorší vzťahy Ankary a Nikózie v súvislosti s právami na prieskum a ťažbu pri pobreží Cypru.Po sťažnostiach Cypru a Grécka predstavitelia Európskej únie vyzvali v júni Turecko, aby ukončilo práce na prieskumných vrtoch vo vodách pri pobreží Cypru, inak bude musieť Ankara počítať s krokmi zo strany Bruselu.Turecko už teraz má jedno plavidlo pri západnom pobreží Cypru. Druhé prieskumné plavidlo Yavuz sa momentálne nachádza v prístave Mersin, kde uskutočňuje finálne testy a doplňuje zásoby, citovala Dönmeza turecká agentúra Anadolu.Práve toto plavidlo by podľa Dönmeza malo zhruba do týždňa začať s prieskumnými vrtmi východne od Cypru v oblasti, na ktorú, ako dodal,Ankara, ktorá nemá diplomatické vzťahy s Cyprom, vyhlasuje, že určité oblasti v cyperskej ekonomickej zóne, známej ako EEZ, spadajú pod jurisdikciu Turecka alebo cyperských Turkov. Tí žijú na severe ostrova.