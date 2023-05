Anna Záborská: Podsúvať verejnosti tvrdenie, že ohrozujeme životy matiek, je neprípustné

48 hodín bez ohrozenia života

Informácie o možnostiach pomoci

Rodič je zodpovedný za svoje dieťa

Dotazník ako podmienka pre vykonanie potratu?

25.5.2023 (SITA.sk) - Núdzové bývanie, utajený pôrod, možnosť poradiť sa a v pokoji porozmýšľať o nezvratnom rozhodnutí – podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva, sú kľúčové nástroje návrhu poslancov Kresťanskej únie (KÚ) o pomoci tehotným ženám. Je to v príkrom rozpore s tvrdeniami, že zákon má výrazným spôsobom obmedzovať interrupcie a dokonca ohrozovať ženy na životoch."Pomoc tehotným ženám v núdzi, ktoré o to stoja, by mala byť prioritou strán z každého názorového i hodnotového spektra. My sa však namiesto zosúladenia tých najlepších riešení boríme s nepravdami, ktoré útočia na emócie verejnosti a podporujú obavy z niečoho, čo ženám vôbec nehrozí," konštatuje A. Záborská, líderka KÚ.Súčasťou návrhu zákona, o ktorom by mal dnes podvečer parlament hlasovať,, teda minimálneho času, až po ktorom je možné podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva. To je v našej legislatíve roky. Rovnako ako to, že lehota sa nevzťahuje na prípad bezprostredného ohrozenia života matky. "Dva dni – od žiadosti o interrupciu aj zo zdravotných dôvodov – nie sú ničím, čo môže ženám ublížiť. Či už ide žena podstúpiť ukončenie tehotenstva alebo sa v pokoji ešte potrebuje poradiť, rozhodnúť – v oboch prípadoch ide o mentálne nastavenie, prípravu pre tú či onú situáciu, nie trýznenie či emocionálne týranie, ako zvyknú argumentovať oponenti návrhu," vysvetlila A. Záborská.Je potrebné zdôrazniť, že informácie o možnostiach pomoci, ktoré ženám lekári poskytnú, sú schválené Ministerstvom zdravotníctva SR (MZ SR), teda nie sú priamo od občianskych či cirkevných organizácií. Organizácie, na ktoré sa môžu matky obrátiť so žiadosťou o pomoc, musia byť registrované MZ SR a zverejnené na webe ministerstva. Tak je to aj teraz. Mimochodom, nie je tam žiadna cirkevná organizácia.Potrat v šestnástich rokoch bez súhlasu rodičov? Navrhovatelia považujú za právo rodiča a absolútnu prirodzenosť, ak rodič má dať súhlas na potrat svojej neplnoletej dcére. "V našej legislatíve je to uzákonené od roku 2004 a doteraz to nikomu neprekážalo. Žiadnej mame alebo otcovi by nemalo byť ľahostajné, ako ich dieťa rozmýšľa o vzťahoch, partnerstve, intímnych otázkach, tehotenstve, rodičovstve... Komunikácia a výchova v tejto oblasti v rodine je kľúčová. Do plnoletosti dieťaťa rodičia za konanie svojho potomka nesú plnú zodpovednosť," podotýka Anna Záborská.Nie. Lož, ktorá s realitou nemá nič spoločné. Dotazník je dobrovoľný a vypĺňa sa aj dnes. Kto pozná proces, to dobre vie. Pointou návrhu je priblížiť dotazník 21. storočiu. Alebo si myslíme, že stav z roku 1986 je ten pravý? Zber podrobných dát je potrebný pre spracovanie relevantných štatistík, údajov, na základe ktorých je možné tvoriť zodpovedajúcu legislatívu, sociálnu a rodinnú politiku. "Často hovoríme o približovaní sa k modernému západu, tak čo keby sme sa približovali aj v tomto? Prečo nenasledovať príklad Francúzska, ktoré takéto údaje zbiera roky, pravidelne ich vyhodnocuje a zverejňuje a na základe faktov formuluje ďalšie politiky na pomoc ženám?" - pýta sa Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie.Informačný servis