Anna Záborská sa bude snažiť o ochranu života, poslanci KÚ klub OĽaNO neopustia

Nie je dôvod na nestabilitu

Odchody členov budú menej časté

14.3.2020 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa Anna Záborská z klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa bude usilovať v parlamente o ochranu nenarodeného života. „Budem sa snažiť, aby sa ochrana života zlepšila. Či to bude priamo predložením zákona alebo novelizáciou iných zákonov je predčasné teraz povedať,“ uviedla Záborska pre agentúru SITA, ktorá sa ako predsedníčka Kresťanskej únie (KÚ) spolu s ďalšími tromi kolegami dostala do parlamentu na kandidačnej listine OĽaNO.Programové vyhlásenie vlády by nemalo riešiť kultúrno-etické otázky a v prípade, že sa niektorý z poslancov parlamentu rozhodne napríklad predložiť zákon týkajúci sa hodnotových tém, vládni poslanci by mali dostať voľnú ruku a hlasovať podľa svojho presvedčenia. „Zatiaľ platia slová Igora Matoviča, že v otázkach ochrany života v akejkoľvek forme, to nemusí byť len potratový zákon, ale aj eutanázia či iný návrh. Je to otázka svedomia poslanca, ako sa k tomu postaví, lebo sa to týka základných ľudských práv,“ priblížila poslankyňa.Záborská pripomenula tiež vyjadrenie Matoviča z minulého roka, kedy povedal, že OĽaNO nevstúpi do vlády, ktorá by prijala registrované partnerstvá, adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, uvoľnila drogovú politiku, zobrala ľuďom sociálne výhody a zmenila postoj k nelegálnej migrácii.K tomu sa podľa Záborskej ešte pridal Istanbulský dohovor. Parlament však túto otázku už vyriešil tesne pred voľbami, keď dohovor odmietol. Na otázku, ako sa postaví k prípadnému návrhu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) prijať zákon o ochrane nenarodeného života, uviedla, že na to nevie odpovedať bez toho, aby poznala text zákona.Klub OĽaNO bude mať v parlamente 53 poslancov. V prechádzajúcich dvoch volebných obdobiach vždy z klubu viacerí odišli. Záborská však tvrdí, že nie je dôvod vopred predpokladať nejakú jeho nestabilitu. Podľa nej bude dôležité klub dobre manažovať a zabezpečiť informovanosť poslancov.Záborská zdôraznila, že poslanci KÚ „určite klub OĽaNO neopustia“. „Na začiatku sme sa dohodli, že KÚ zostane celé volebné obdobie v OĽaNO. Vtedy nám ani nenapadlo, že môžeme mať toľko poslancov,“ podotkla. Ak budú podľa nej obojstranne dodržiavané pravidlá, „nemáme problém“. Jedným z dohodnutých pravidiel s Matovičom je, že KÚ zostane autonómnou stranou, ktorá si bude môcť ďalej budovať svoje stranícke štruktúry.Politológ Tomáš Koziak poukázal na to, že na kandidátke OĽaNO sa do parlamentu dostali ďalšie tri politické subjekty. Okrem spomínanej KÚ aj Zmena zdola a NOVA. „Je to taká politická všehochuť. Fungovanie OĽaNO môže naznačovať, že poslanecký klub bude nestabilný a stále nad ním visí hrozba odchodu poslancov. OĽaNO bude vládnou stranou prvýkrát, čo je veľmi silný motivačný činiteľ, aby poslanci v klube zostali,“ zhodnotil politológ.Dodal, že vládni poslanci získajú benefity v podobe rôzneho politického vplyvu. Preto si myslí, že odchody členov klubu Matovičovho hnutia budú v porovnaní s minulosťou asi menej časté a ak nastanú, tak skôr až po istom čase.Pokiaľ ide o udržanie stability klubu OĽaNO, ale aj celej koalície v otázke hlasovania o kultúrno-etických otázkach, Koziak vidí riešenie v tom, že spomínané témy nebudú v programovom vyhlásení vlády a poslanci dostanú pri rozhodovaní voľnú ruku.