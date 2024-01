Áno, fúkal som, povedal Danko a je mu ľúto, že Pellegrini zneužíva situáciu

Danko sa hanbí a škodu zaplatí

Nehoda bude vyšetrovaná

Šimečku nepresvedčili Dankove argumenty

14.1.2024 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) tvrdí, že predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) zneužíva situáciu s jeho dopravnou nehodou. Pellegrini sa v súvislosti s ňou vyjadril, že by mal Danko vyvodiť politickú zodpovednosť.„Je mi trošku ľúto Pellegriniho, že tak zneužíva tú situáciu. Jeho podpredseda parlamentu za stranu Hlas-SD Peter Žiga je stíhaný v jednej kauze oveľa závažnejšie ako zrolovanie semaforu. Ja nie som taká hyena, aby som povedal Pellegrinimu, aby nominoval nového podpredsedu parlamentu," uviedol Danko v diskusnej relácii O 5 minút 12 verejnoprávnej televízie RTVS.Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda parlamentu Andrej Danko sa tiež za svoju štvrtkovú dopravnú nehodu ospravedlnil. Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii O 5 minút 12 verejnoprávnej televízie RTVS, škoda je vyčíslená na zhruba 1 500 eur.Danko tvrdí, že kontaktoval Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, kam v pondelok pôjde a škodu zaplatí. „Starostovi bratislavskej Dúbravky som povedal, že ak budú verejnoprospešné práce, sám tam dobrovoľne prídem," povedal.Danko dodal, že ak mu prikážu „zametať" Dúbravku, bude ju „zametať" od rána do večera. Zároveň priznal, že dostal šmyk a je to jeho chyba. Alkohol podľa vlastných slov pred šoférovaním nepožil.Auta sa Danko plánuje nedotknúť, kým nebude prípad vyšetrený. „Odišiel som preto, lebo, ako stará škola, som bol v tom, že ak človek spôsobí škodu do 3 900 eur, tak by nemal byť na mieste. Čo mi teda vysvetlili, že to tak nefunguje," tvrdí Danko.Zároveň avizoval, že nehoda bude vyšetrovaná. „Hanbím sa. Skúšal som nové vozidlo a dopadlo to zle. Pokiaľ by to malo oslabiť koalíciu, na druhý deň vyvodím zodpovednosť," dodal. Šéfa hnutia Progresívne Slovensko (PS ) a podpredsedu parlamentu Michala Šimečku nepresvedčili Dankove argumenty a tvrdí, že mal ostať na mieste dopravnej nehody a zavolať políciu.„PS bude žiadať o mimoriadnu schôdzu v Národnej rade SR na odvolanie Danka z postu podpredsedu parlamentu," avizoval Šimečka, ktorý v relácii zároveň uviedol, že Danko odmieta odpovedať na otázku, či sa podrobil dychovej skúške. Predseda SNS Šimečkovi odpovedal slovami: „áno, fúkal som". Na Šimečkovu otázku, aký bol výsledok dychovej skúšky, uviedol: „nula".