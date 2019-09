ANS a Union upozorňujú na potrebu dofinancovania zdravotníctva

Ilustračná snímka. Foto: Foto: M. Štubňa Foto: Foto: M. Štubňa

Bratislava 27. septembra (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) a zdravotná poisťovňa Union dlhodobo upozorňujú na potrebu dofinancovania zdravotníctva. Ako zdôraznil prezident ANS Marián Petko, dofinancovanie je nevyhnutné už v tomto roku. Uviedol to po piatkovom rokovaní s poisťovňou.Poisťovňa Union pokryla podľa jej hovorcu Mateja Neumanna všetky požiadavky ANS týkajúce sa sociálneho balíčka a rekreačných poukazov. Prezident asociácie zároveň potvrdil, že zmluvný vzťah s Unionom bude pokračovať minimálne do konca roka.Na stretnutí sa dotkli aj otázky financovania na ďalší rok.načrtol Petko s tým, že ANS už predložila podrobnú analýzu nákladov.doplnil.Prvý návrh štátneho rozpočtu by mala podľa Petka predložiť ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) na odvetvovej tripartite, ktorá sa má konať 7. októbra.