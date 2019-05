ANS naďalej odmieta podpísať zmluvy s VšZP, rokovania majú pokračovať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jana Holubčíková Foto: TASR - Jana Holubčíková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Malé a stredné nemocnice naďalej odmietajú zmluvy, ktoré im ponúka štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Žiadajú od nej viac peňazí na sociálne balíčky. Na stredajšej tlačovej konferencii to potvrdil prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. Rokovania však budú podľa jeho slov pokračovať po tom, čo zástupcovia nemocníc hovorili s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD).Petko ocenil snahu ministerky.uviedol Petko s tým, že na ministerstve sa majú stretnúť ešte v stredu.Podľa asociácie stále hrozí, že od júla nebudú podpísané nové zmluvy.povedal Petko.Ak nemocnice zmluvy s VšzP nepodpíšu, od júla by tak poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť. Podľa Petka by plánovanú starostlivosť VšZP pre svojich poistencov chcela zabezpečovať v štátnych nemocniciach.reagoval Petko s tým, že spádová oblasť 75 nemocníc združených v ANS predstavuje tri milióny obyvateľov, z toho 60 percent sú poistenci VšZP.Zároveň dodal, že od 1. júna končí kolektívna zmluva vyššieho stupňa so Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb. "Odborári vyhlásili, že ak nebudeme mať kolektívnu zmluvu, vstúpia do štrajkovej pohotovosti. A my nemôžeme podpisovať kolektívnu zmluvu, ak nebudeme mať finančné krytie," dodal prezident ANS.doplnil Petko.Konflikt s ANS je o nedorozumení, ktoré je potrebné si vydiskutovať, tvrdí generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková. V minulom týždni avizovala štátna poisťovňa záujem rokovať s členskými nemocnicami ANS, aby mohol byť systém dofinancovania čo najviac adresný. VšZP pripomína, že platby nemocniciam združeným v ANS zvýšila o viac ako 30 miliónov eur a podľa vlastných analýz by tieto navýšené zdroje mali niektorým nemocniciam postačovať na pokrytie všetkých legislatívne zvýšených nákladov na mzdy, sociálny balíček, ako aj rekreačné poukazy.ANS obvinila VšZP zo zavádzania, tvrdí, že ich na rokovaní štátna poisťovňa oboznámila s tým, že na pokrytie zákonného nároku na sociálny balíček a rekreačné poukazy neposkytne už žiadne zdroje. Naopak, peniaze, ktoré majú prísť dodatočne do rezortu, by podľa ANS mala VšZP použiť na vykrytie straty a odvrátenie hrozby nútenej správy. Ministerstvo zdravotníctva SR naďalej tvrdí, že na dofinancovanie zdravotníctva pôjde 90 miliónov eur. Odmieta tvrdenia opozičnej SaS, že suma nových, dodatočných zdrojov bude oproti deklarovanej sume približne polovičná.