Antibyrokratické balíčky zlepšili čerpanie eurofondov, milióny eur pomáhajú aj v zdravotníctve

Zlepšené čerpanie fondov

Informovanie na mesačnej báze

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vďaka piatim balíčkom opatrení sa zlepšilo čerpanie eurofondov v roku 2021. Zdravotníctvu v boji s COVID-19 z eurofondov pomáhajú stovky miliónov eur. Informuje o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v tlačovej správe.„Kým za prvých šesť rokov tohto programového obdobia predchádzajúce vlády dokázali využiť len necelú tretinu z 15,3 miliardy eur, od nástupu našej vlády v marci 2020 do polovice decembra 2021 sme čerpanie zlepšili o viac ako 3 miliardy eur. Vyčerpaných je takmer 50 percent z celkovej aktuálnej sumy,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).Na zmiernenie dopadov pandémie sa MIRRI podarilo vyčleniť viac ako 745 miliónov eur. Z celkového objemu eurofondových výziev od začiatku pandémie COVID-19 bolo k 17. decembru vyčerpaných 797 miliónov eur.Vláda na návrh Remišovej zaviedla nový systém pre krízový manažment eurofondov. Na základe neho musia dotknuté rezorty informovať o pokroku v implementácii a plnení odporúčaných plánov čerpania jednotlivých operačných programov, a to na mesačnej báze. Cieľom je zazmluvnenie 90-percentnej alokácie do konca roka 2021 a 100-percentnej alokácie už aj s protikrízovým balíkom React-Eu do konca roka 2022.Od marca roka 2020 MIRRI zaviedlo päť antibyrokratických balíčkov v riadení eurofondov, ktorých súčasťou je aj novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.