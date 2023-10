Anticena Sexistický kix má 102 nominácií, porota vyberie aj pozitívne ocenenie Kumšt bez sexizmu

Vizuály malých i väčších značiek

Sexizmus je v spoločnosti rozšírený jav

Rodové stereotypy

16.10.2023 (SITA.sk) - Šiesty ročník anticeny Sexistický kix má 102 nominácií reklám so sexistickými prvkami. O víťazovi rozhodne verejnosť vo verejnom hlasovaní na webovej stránke anticeny, ktoré je už otvorené a potrvá do 12. novembra.Iniciatíva Sexistický kix okrem toho udelí aj anticenu odbornej poroty zloženej z expertov v oblasti rodovej rovnosti a marketingu. Zároveň vyberie aj pozitívne ocenenie pod názvom Kumšt bez sexizmu a venuje ho zadávateľovi, ktorého reklama bude príkladom rodovo nestereotypnej reklamy.Výsledky iniciatíva vyhlási 22. novembra v bratislavskom A4 – Priestore súčasnej kultúry. Od 25. novembra do 10. decembra zároveň organizuje 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.Sexistický kix poukazuje na skutočnosť, že zobrazovanie ľudí znevažujúcim či stereotypizujúcim spôsobom na základe rodu nepatrí do verejného priestoru.V aktuálnom ročníku anticeny obsahuje spomedzi 102 nominácií prvok sexualizácie až 53 reklám. Sú medzi nimi vizuály malých i väčších značiek, napríklad supermarket Kaufland , automobilka Peugeot elektroobchody OKAY , ale aj billboard kovošrotu. Hlasovanie v anticene ponúka verejnosti nástroj, ako povedať nie sexizmu.Okrem možnosti nominovať a hlasovať v anticene môže verejnosť využiť aj ďalšie nástroje na vyjadrenie nesúhlasu s ponižujúcimi reklamami na základe rodu, poukazuje iniciatíva Sexistický kix.Môže napríklad podať podnet na Radu pre reklamu , ktorej zistenia majú odporúčací charakter, alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu , ktorá môže za porušenie zákona udeliť aj pokutu.Spoluorganizátorka anticeny Diana Soták Gregorová zdôrazňuje, že sexizmus je v spoločnosti rozšírený jav, ktorý zasahuje do všetkých sfér nášho života. Objavuje sa v reklamách, no možno ho vnímať aj v aktuálnej situácii súvisiacej s voľbami.„Bol prítomný v predvolebných kampaniach, v agende viacerých politických strán a premietol sa aj do nízkeho zastúpenia žien v parlamente, ktoré je dlhodobým problémom. Keby zastúpenie žien v parlamente rástlo takým tempom ako doteraz, 50-percentné zastúpenie dosiahneme za dlhých 117 rokov,” skonštatovala.Zároveň doplnila, že do parlamentu sa dostalo 33 žien, čo je na Slovensku síce historicky najviac, no stále ide o podpriemerné číslo v rámci Európskej únie Dehumanizáciu, sexizmus a ponižovanie na základe rodu vidieť tiež v reklamách, ktoré sú, podobne ako sexizmus v politike, zrkadlom našej spoločnosti.„Dávame preto ľuďom priestor, aby vyjadrili svoje nie a dali najavo, že si sexizmus vo verejnom priestore neprajú,“ dodala spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix Jitka Dvořáková.Jedným z najčastejšie používaných sexistických prvkov sú rodové stereotypy. Reklamy, ktoré sú na nich postavené, striktne oddeľujú mužské a ženské roly či dokonca svety, pričom za ženské sa považujú tie, ktoré súvisia so starostlivosťou o rodinu a domácnosť.Politicky aktívne ženy často čelia vyhrážkam, násiliu či podkopávaniu ich kompetentnosti s odkazom, aby sa vrátili k sporáku a deťom, poukazuje iniciatíva.Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.