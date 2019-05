Antidopingoví komisári vykonali 117 odberov počas MS v hokeji

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Počas hokejových MS na Slovensku odobrali komisári Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) hráčom 76 vzoriek moču a osem krvných vzoriek. Ďalšie dopingové kontroly sa uskutočnili tesne pred začiatkom svetového šampionátu v Bratislave a Košiciach. Celkovo antidopingoví komisári vykonali pre MS 117 odberov.uviedol v tlačovej správe doktor Ľubomír Gulán, vedúci oddelenia testovania a prevencie ADA SR.Systém výberu hráčov pre dopingovú kontrolu sa v porovnaní s minulosťou zmenil. V predchádzajúcich rokoch zvykli hráčov na medzinárodných podujatiach žrebovať zo súpisky. V praxi to znamenalo, že kontrolami mohlo prejsť menej hokejistov. V súčasnosti je trendom tzv. cielené testovanie, vďaka čomu sa na dopingovú kontrolu dostanú takmer všetci hráči tímu.vysvetlil antidopingový komisár Tomáš Pagáč.dodal.Hokejové MS spadajú pod distribučný plán IIHF, počet odberov pre šampionát bol teda vopred presne stanovený. Hoci dopingové kontroly realizovala Antidopingová agentúra SR, testovanie podliehalo IIHF. Práve to je dôvod, prečo výsledky testovaní pozná len Medzinárodná hokejová federácia. Analýzy vzoriek robili špecialisti v akreditovaných laboratóriách v zahraničí zrýchleným procesom a výsledky boli známe do 24 hodín.