Antigénové testy na ďalšie celoplošné testovanie nakúpi Sulíkovo ministerstvo, Matovič chce v komisii aj Fica a Kotlebu (video)

Na celý proces dohliadne komisia

Video: Tlačová beseda premiéra Igora Matoviča

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

"Štedré" a "realistické" termíny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Antigénové testy potrebné na ďalšie celoplošné testovania bude napokon predsa obstarávať Ministerstvo hospodárstva SR . Vo štvrtok o tom rozhodla vláda.Pôvodne sa mal kabinet materiálom predloženým predsedom vlády Igorom Matovičom OĽaNO ) zaoberať ešte v stredu. Rokovanie o tomto bode však bolo prerušené, s tým, že sa o ňom bude hovoriť na koaličnej rade.Ako po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík SaS ), celkovo budú obstarávať 16 miliónov testov.V uznesení sa stanovili štyri dátumy, ku ktorým majú byť k dispozícii vždy po 4 milióny testov. On sám pritom nevedel povedať, či jeho ministerstvo tieto podmienky bude schopné splniť, rovnako sa nevedel vyjadriť k forme nákupu ako ani k cene testov. "Tak ja sa budem snažiť to obstarať. Nakoniec nie je to atómová fyzika. Pustíme sa do toho," vyhlásil minister.Zároveň potvrdil, že zriadi komisiu, ktorá by mala na celý proces dohliadať. "Už teraz prizývam zástupcov Transparency International , Zastavme korupciou a zástupcov opozície, takže napríklad pán Fico , pán Pellegrini , alebo koho si pošlú, aby mohli na to dohliadať," avizoval Sulík.Jeho cieľom je, aby sa vyhli akýmkoľvek možným podozreniam. Minister sa už pritom v tejto veci obrátil aj na Úrad pre verejné obstarávanie , aby zistil, ktoré spôsoby obstarávania by v tomto prípade boli v súlade so zákonom.Premiér Matovič upresnil, že testy by mal rezort hospodárstva obstarať k 2., 9., 16. a 31. decembru. Tieto termíny považuje za "štedré" a "realistické".Zároveň zopakoval, že konzílium odborníkov, pandemická komisia , ako aj Ústredný krízový štáb označili masívne testovanie za mimoriadnu prevenciu proti šíreniu pandémie. Aktuálne malo podľa pôvodných odhadov na Slovensku denne pribúdať okolo 6 000 prípadov, podľa predsedu vlády sú dnes vďaka plošnému testovaniam čísla štvrtinové.Matovič privítal aj prizvanie opozície do hodnotiacej komisie. Ideálne zloženie výberovej komisie by podľa neho bolo, aby bol jej predsedom Richard Sulík, prvým podpredsedom Robert Fico, druhým Peter Pellegrini a tretím Marian Kotleba . To by bola podľa premiéra „ideálna štvorka“.Premiér zopakoval, že obstaranie testov pridelil ministrovi hospodárstva, aby bol "za niečo zodpovedný". "Rovnako je veľmi dobré, vtiahnuť do deja Roberta Fica, aby nemusel zboku kritizovať, nech sa realizuje, nech to nakúpi," povedal.