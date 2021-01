Antigénové testy sú už na Slovensku, ale Matovič hovorí o strašnej hanbe a zlyhaní Sulíka

Testovanie v najviac zasiahnutých regiónoch

Testy dodala spoločnosť Eurolab Lambda

Matovičova kritika Sulíka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensko už prišla zásielka 2,6 mil. antigénových testov, ktorú zabezpečilo Ministerstvo hospodárstva SR . Testy sa aktuálne nachádzajú v skladoch Správy štátnych hmotných rezerv SR , odkiaľ ich budú podľa potreby distribuovať.Ako ďalej informuje rezort, minister hospodárstva Richard Sulík už dal pokyn na zabezpečenie ďalších 2,6 mil. testov. Tie by mali na Slovensko prísť koncom budúceho týždňa.„V krátkom čase tak bude na Slovensku viac ako päť miliónov kvalitných antigénových testov, ktoré bude možné použiť na testovanie v najviac pandémiou zasiahnutých regiónoch,“ uviedol Sulík.Na bezpečné dodanie testov dohliadal predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Rudolf . Ten zdôraznil, že štátne rezervy sú pripravené vyskladňovať testy do regiónov podľa potreby a pokynov.Ministerstvo hospodárstva SR kúpilo antigénové testy od akciovej spoločnosti Eurolab Lambda za takmer 12,9 mil. eur s DPH.Rezort podľa kúpnej zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv kúpil 2,6 milióna testov po 4,95 eura. Eurolab Lambda dodával štátu skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 aj na celoplošné testovanie obyvateľstva.Premiér Igor Matovič OĽaNO ) však na sociálnej sieti Facebook konštatoval, že na antigénové testy obstarávané ministerstvom hospodárstva prebehla prečudesná a podozrivá "súťaž".Ako uviedol, po tom, ako vláda poverila ministra Sulíka urýchleným nákupom testov, nasledovala spŕška výhovoriek, ako to on urýchlene urobiť nemôže. "Až prebehla prečudesná a podozrivá 'súťaž' ... až nakoniec nakúpil testy bez akejkoľvek súťaže priamo od jednej firmy, čo od začiatku tvrdošijne tvrdil, že sa nedá," doplnil premiér.Matovič tiež poukazuje na to, že antigénové testy prišli až po siedmich týždňoch a ide pritom o len 16 percent z pôvodne objednaných testov, respektíve 32 percent z upravenej objednávky. Je to podľa neho strašná hanba a zlyhanie.