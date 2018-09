Anton Danko sa chce vrátiť na post primátora Popradu

Anton Danko. Foto: TASR/Lukáš Furcoň Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Poprad 11. septembra (TASR) – Bývalý primátor Popradu Anton Danko sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opäť uchádzať o tento post. Oznámil to v spoločnosti svojej manželky v utorok na krátkom brífingu na Mestskom úrade v Poprade ešte predtým, ako odovzdal 3000 podpisov občanov, ktorí mu vyjadrili svoju podporu.konštatoval Danko.Druhým dôvodom je, že pri osobných stretnutiach cítil veľkú podporu, ľudia podľa neho majú záujem, aby sa do funkcie vrátil, čoho dôkazom je aj spomínaných 3000 podpisov na podporu jeho kandidatúry.Ešte pred začiatkom brífingu Danko upozornil, že nebude odpovedať na otázky novinárov.uzavrel svoje vyhlásenie.Anton Danko pôsobil vo funkcii primátora tri po sebe idúce volebné obdobia v rokoch 2002 - 2014, predtým štyri roky zastával post viceprimátora. Pred štyrmi rokmi vo voľbách prehral so súčasným primátorom Jozefom Švagerkom.O post primátora najväčšieho mesta pod Tatrami zabojuje aj Peter Dujava, podnikateľ a poslanec mestského zastupiteľstva Ondrej Kavka, riaditeľ Tatravagónky Alexander Beljajev i aktivista František Bednár. Kandidatúru rozbehol riaditeľ miestneho Centra sociálnych služieb Jozef Košický, Jozef Hrubovčák i bývalý viceprimátor Popradu Igor Wzoš. Možnosť ísť opäť do volieb zvažuje, no stále ju nepotvrdil, aj súčasný primátor Jozef Švagerko.