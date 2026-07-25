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 24hod.sk    Šport

25. júla 2026

Antonelli na vrchole F1, no doma ho čaká tvrdá kritika. Otec mu poslal jasný odkaz


Tagy: F1 Veľká cena Maďarska

Napriek výborným výsledkom však v posledných pretekoch viackrát dostal upozornenia za prekračovanie limitov trate. Taliansky jazdec Mercedesu



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monaco_f1_gp_auto_racing_32219 676x451 25.7.2026 (SITA.sk) - Napriek výborným výsledkom však v posledných pretekoch viackrát dostal upozornenia za prekračovanie limitov trate.


Taliansky jazdec Mercedesu Kimi Antonelli s úsmevom priznal, že na nedeľňajšej Veľkej cene Maďarska nebude bojovať len o ďalšie víťazstvo, ale obrazne aj o svoj krk. Líder priebežného poradia majstrovstiev sveta totiž po triumfe na Veľkej cene Belgicka dostal od otca Marca dôrazné upozornenie za opakované prekračovanie limitov trate.

Šieste víťazstvo


Otec mi ako jednu z prvých vecí po pretekoch povedal: Gratulujem, ale... Vždy je tam nejaké 'ale'. Povedal mi: Ak ešte raz uvidím, že úplne zbytočne prekročíš limity trate, vykrútim ti krk ako kuraťu,“ povedal so smiechom 19-ročný Antonelli.

Mladý Talian vedie šampionát po šiestom víťazstve v sezóne s náskokom 45 bodov pred sedemnásobným majstrom sveta Lewisom Hamiltonom z Ferrari a o 50 bodov pred tímovým kolegom z Mercedesu Georgeom Russellom. Napriek výborným výsledkom však v posledných pretekoch viackrát dostal upozornenia za prekračovanie limitov trate.

Najväčšou oporou je jeho otec


„Viem, že niekedy využívam trať až príliš. Je to niečo, na čom sa snažím pracovať. Keď sa pozriem späť na Spa, tie dve prekročenia limitov boli veľmi hlúpe. Musím to zlepšiť, pretože raz ich možno budem potrebovať, ale ak ich budem využívať zbytočne, môžem sa dostať do problémov,“ priznal Antonelli.

Jazdec Mercedesu zároveň vyzdvihol podporu svojej rodiny aj tímu. O svojom otcovi povedal, že je jeho najväčšou oporou. „Môj otec je mojou skalou. Zdieľame spolu veľmi veľa vecí a vždy si rád vypočujem jeho pohľad. Takto to funguje už od čias motokár,“ dodal Antonelli.


Zdroj: SITA.sk - Antonelli na vrchole F1, no doma ho čaká tvrdá kritika. Otec mu poslal jasný odkaz © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Veľká cena Maďarska
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