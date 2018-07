Antonio Tajani žiada vytvorenie čierneho zoznamu prevádzačov

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. júla (TASR) - Vytvorenie čiernej listiny s menami hlavných pašerákov migrantov pomôže Európskej únii účinnejšie bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi v Európe a Afrike. Uviedol to v pondelok predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani počas svojej návštevy v líbyjskej metropole Tripolis.Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti citovala jeho slová, že treba vytvoriť čierny zoznam významných pašerákov ľudí, aby policajné a protikriminálne organizácie v Afrike a Európe mohli spolupracovať na spoločnom zámere.upozornil šéf europarlamentu. A dodal, že ak sa zodpovedným úradom nepodarí zničiť tieto zločinecké organizácie,Tajani sa v Tripolise stretol s predsedom líbyjskej vlády národnej jednoty Fájizom Sarrádžom. Vládu národnej jednoty podporuje OSN aj EÚ. Šéf EP pripomenul, že so Sarrádžom rokoval o dôležitosti monitorovania južnej hranice Líbye v snahe obmedziť toky nelegálnych migrantov, ktorí sa z tejto krajiny vydávajú na nebezpečnú cestu do Európy cez Stredozemné more. Tajani uviedol, že na politickej úrovni je EÚ je pripravená pomôcť Líbyi pri organizácii nadchádzajúcich volieb, vrátanea vysielania pozorovateľov, aby sa zabezpečilo bezproblémové hlasovanie.Termín volieb zatiaľ nebol stanovený, pripomenula Belga, hoci koncom mája francúzsky prezident Emmanuel Macron vymámil od hlavných protagonistov líbyjskej krízy zhromaždených v Paríži záväzok, že prezidentské a parlamentné voľby by sa mohli konať 10. decembra.