Antti Rinne: Požiare brazílskeho pralesa sú hrozbou pre celú planétu

Antti Rinne, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 23. augusta (TASR) - Fínsky premiér Antti Rinne v piatok vyhlásil, že rozsiahle lesné požiare v Brazílii sú", a nie iba pre samotnú Brazíliu. Fínsko momentálne zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie.uviedol Rinne vo vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA. Premiér dodal, že kontaktoval Európsku komisiu a očakáva, že Únia bude v tejto veci konať.doplnil fínsky ministerský predseda.Zdôrazňujúc význam brazílskych dažďových pralesov pre celosvetové podnebie, Rinne ďalej uviedol, že jeBrazílsky prezident Jair Bolsonaro vo štvrtok odmietol rady zo zahraničia týkajúce sa zúriacich požiarov v amazonskej oblasti.napísal Bolsonaro na Twitteri. Francúzsky prezident Emmanuel Macron na rovnakej sociálnej sieti napísal, že brazílske požiare by mali byť na agende summitu západných lídrov, ktorý bude počas tohto víkendu hostiť v prímorskom letovisku Biarritz.reagoval Bolsonaro.Environmentálni aktivisti v piatok búrlivo demonštrovali pred budovou brazílskeho veľvyslanectva v Londýne, vyzývajúc Bolsonara, aby urobil viac pre riešenie vzniknutej situácie. Protestujúci rozvinuli transparenty so sloganmi ako" alebo "informuje tlačová agentúra AFP.V holandskom Amsterdame niekoľko stoviek aktivistov vyjadrilo svoj postoj tým, že si ľahlo na námestí v strede mesta v rámci "- environmentálneho protestného hnutia, ktoré iniciovala mladá švédska aktivistka Greta Thunbergová.V írskom hlavnom meste Dublin medzitým aktivisti z nátlakovej skupiny Extinction Rebellion obsadili vstupnú halu budovy, kde sídli brazílska ambasáda. Protesty proti požiarom sú plánované aj v ďalších európskych mestách vrátane Lisabonu, Berlína, Madridu, Barcelony a Turína.Podľa oficiálnych údajov bolo počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka zaznamenaných v Brazílii 73.000 lesných požiarov - najviac od roku 2013. Väčšina z nich zúrila v amazonskej oblasti.Štáty skupiny G7 už pracujú na ", ktoré chcú oznámiť na summite vo francúzskom Biarritzi v reakcii na amazonské požiare. Podľa AFP to v piatok uviedol pod podmienkou zachovania anonymity asistent francúzskeho prezidenta.